Con la gran subida de la luz y la electricidad cualquier mínimo ahorro es importante porque posee una gran trascendencia. Se ha puesto muy de moda hablar de "horas valle", aquellas en las que la energía es más barata y en las que se recomienda aprovechar para poner aquellos electrodomésticos que más gastan, como por ejemplo la lavadora o el lavavajillas.

Pero hay otros que necesitan estar constantemente encendidos y el ejemplo más claro es el frigorífico, ya que necesita siempre energía eléctrica para estar en funcionamiento, mantener una temperatura baja (y bajo cero en el caso del congelador) y hacer que los alimentos no se echen a perder.

Por ello, solo la nevera y el congelador ya suponen alrededor de un tercio de la energía mensual gastada en un hogar, que es una cifra muy significativa. Pero aunque parezca complicado, sí que se puede ahorrar en la factura de la luz, que tal y como está ahora no viene nada mal.

Clave mantener el frío

Es importantísimo mantener el frío, porque sino necesitaremos mucha más energía para enfriar lo mismo. Por eso, hay que poner en práctica unos sencillos consejos compartidos por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

El primero tiene que ver con su lugar de instalación y es que hay que ubicarla lejos del sol o de grandes fuentes de calor, como por ejemplo un radiador. Además, debe tener espacio a los lados y detrás para que el aire circule, que es necesario para su buen funcionamiento.

La temperatura recomendada es que 5ºC para el frigorífico y -18ºC para el congelador. No es la más baja disponible, pero no se necesitará mucho más. Luego hay consejos muy básicos, como por ejemplo no dejar la puerta abierta mucho rato para que la temperatura no suba, limpiarla por detrás y que cuando te vayas de vacaciones la vacíes y la apagues.

Otro detalle importantísimo es la necesidad de retirar la escarcha del congelador de vez en cuando y de limpiarlo, ya que aumenta el gasto energético. Y por supuesto, ordena debidamente la nevera, dejando el ventilador libre, aprovechando los cajones y la puerta.