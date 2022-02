Para perder peso no hay mayor secreto, como ya contaron Alberto Chicote o Arkano y como saben millones de personas, que ser constante a la hora de comer bien, de forma equilibrada y sana, y complementarlo con el ejercicio físico. Así se logra que haya déficit calórico, lo que quiere decir que al final del día se han consumido más calorías de las que han entrado en el cuerpo y, por tanto, se echa mano de las grasas y se baja de peso.

Y para ello hay varios trucos que se pueden poner en práctica, apostando por alimentos de calidad, con nada de grasa o muy poca, con poco o nulo azúcar y, en definitiva, indicados para la pérdida de peso.

En este apartado de trucos entra, por ejemplo, el empleo de una freidora de aire, que es un electrodoméstico económico y que permitirá que en alimentos como las patatas se reduzca enormemente el número de calorías. Y otro de los que más se usa es echar mano de saciantes naturales y de bebidas que no son nada calóricas.

En este apartado no hay nada como los tés. Básicamente por son agua, por lo que nos ayudan a cumplir con el objetivo de beber dos litros de agua por día, porque no tienen calorías ni azúcares (hay que tomarlos naturales) y porque tienen todos los beneficios de la planta o raíz que se emplee. Y no son pocos.

De todos los colores

Tés, aparte de los que tienen nombre propio, como la cola de caballo por ejemplo, hay de casi todos los colores. Los más populares son el verde y el rojo, aunque también hay azul, negro y, como es este caso, blanco.

El motivo es que tiene un clásico color cristalino por la planta que usa, que es la Camellia sinensis. En cuanto a sus características y propiedades, es muy saciante, por lo que ayudará a que no nos pasemos con las cantidades de comida.

Pero no se queda ahí el asunto, ya que también protege el sistema cardiovascular, actúa contra enfermedades como el Parkinson o el Alzheimer, es antibacteriano y, sobre todo, destaca por el cuidado de los huesos, tanto que protege contra la osteoporosis.

Además, como muchos tés, es antiinflamatorio, anticancerígeno, apto para diabéticos y es un estimulante natural, pero tiene menos teína que otros similares. Una magnífica opción para el futuro.