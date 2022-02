A los robots aspiradores, en cierto modo, les está pasando lo mismo que a otros productos muy exitosos, como por ejemplo las freidoras de aire. El caso es que cuando salieron fueron una gran novedad y llamaron muchísimo la atención, pero los precios estaban por las nubes y costó que entrase en los hogares de forma masiva.

Pero ahora hay muchísimas marcas y modelos en el mercado y, lo que es mejor, de todos los precios. Siguen estando los más sofisticados y los que son más económicos, por eso hay una riqueza y una variedad que son tremendas.

En cuanto a precios bajos y ofertas irresistibles poco rival tiene Lidl y lo ha vuelto a demostrar. Después de la época navideña está en pleno proceso de renovación de stock de artículos de todo tipo que puedes aprovechar en su outlet, con descuentos de hasta el 50%, pero lo mejor que este descuento es que no pertenece al outlet.

A mitad de precio

Pero eso no quiere decir que no esté también a mitad de precio. El robot aspirador Vileda VR ONE es uno de esos artículos que se ha ganado la etiqueta de producto estrella, lo que quiere decir que es de los más vendidos y populares de la cadena alemana tanto en tienda física como online. Y eso es porque el robot aspirador tiene una gran calidad, lo que cautiva a los clientes.

Tiene cuatro estrellas sobre cinco en las opiniones y, según la descripción del producto "es fácil e intuitivo con solo presionar un botón".

Tiene batería y no pilas, posee tiempo de funcionamiento prolongado sin vaciamiento intermedio gracias a la batería de iones de litio de alta calidad y al depósito de polvo de 500ml.

También posee una abertura de succión XL y navega en zigzag o automáticamente. Por supuesto, también salva obstáculos, posee amortiguadores blandos para no bañar los muebles, evita escaleras y es apto para todos los suelos duros y alfombras de hasta 1,5cms de pelo. Además, es de una marca especializada en limpieza como es Vileda, por lo que no es una empresa desconocida.

En cuanto al precio, ha pasado de costar 109,99 euros en lugar de 219,90, es decir, que está a la mitad de precio. Una ganga digna de ser aprovechada.