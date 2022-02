El mercado de los robots de cocina está totalmente revolucionado en las últimas semanas y todo gracias a la sentencia que daba la razón a Lidl en la denuncia que le interpuso Thermomix por haber “copiado” su famoso robot de cocina ha hecho que la oferta de estos electrodomésticos haya aumentado. Y además a un precio mucho más competitivo que el de la Thermomix original, lo que ha abierto el mercado a miles de hogares.

Lidl volvió a sacar a la venta a finales del año pasado su Monsieur Cuisine Plus a un precio de 229 euros. El robot de cocina volvía a tener un precio muy inferior a su principal competidor “Thermomix” y el mercado volvía a sufrir un vuelco, pero no se ha quedado ahí la cosa porque Carrefour no ha dicho su última palabra y tiene un robot de cocina con más potencia y muy rebajado, tanto que está a prácticamente la mitad de precio, lo que le hace una opción muy a tener en cuenta ya que hasta es más barato que el de Lidl.

Sus características

El Cuisy Chef, que es su nombre, es un robot de cocina con 1.200 vatios de potencia (el de Lidl tiene 1.000) y tiene una capacidad de la cubeta de dos litros, algo más pequeña, eso sí. El robot pesa 4,60 kilos y mide 31,70 centímetros de largo y 22 centímetros de ancho.

El robot de Lidl tiene 12 funciones distintas, por lo que es muy completo, y que son pesar, mezclar, mezclar, picar, amasar, cocinar al vapor, dorar, emulsionar, hervir a fuego lento, derretir, moler y triturar; y también incluye varios accesorios como un protector de hoja para mezclar, una mariposa para emulsionar, un tapón medidor para el vaso de acero inoxidable y una espátula de silicona para no dañar el interior, además de otros. Es decir, que viene muy completo.

Por su parte, el Cuisy Chef tiene una pantalla desde la que se puede seleccionar la temperatura adecuada (hasta 120ºC), velocidad (de 1 a 10) y tiempo (de 10 segundos a 99 minutos) y tiene una báscula integrada que tiene una capacidad máxima de 5 kilos. Uno de los puntos también destacados del robot es que tiene un programa de limpieza integrado, por lo que te ayudará a esa ardua tarea.

Por último a través de una aplicación se pueden consultar más de 150 recetas guiadas para cocinar muchos tipos de platos y con mucha variedad, para hacer que no te canses de la cocina y que además sea bien fácil.

Pero lo mejor de todo es que cuesta tan solo 159 euros, cuando hace unos días tenía un precio de 299 euros. Es decir, que es bastante más barato que el de Lidl, lo cual ha generado dudas entre muchos potenciales compradores, que no saben cuál elegir después de este descuentazo que se puede encontrar en su página web.