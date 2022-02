Los postres son grandes manjares de nuestra gastronomía. Después de comer o de cenar, echarse algo dulce al cuerpo parece que nos dé una nueva vida, aunque sí que es verdad que en realidad solo se debería hacer de vez en cuando por el elevado número de calorías.

Postres hay de muchos tipos, con muchos ingredientes y sabores, pero también hay de muchas dificultades. Y en concreto hay algunos que son extremadamente fáciles de preparar.

Las natillas son de ese tipo de postre bien fácil y rápido de hacer. Solo necesitarás tres ingredientes y además muy sencillos de encontrar y unos cinco minutos para prepararlas, aunque luego en verdad sí que hay que esperar a que se enfríen para que tengan esa consistencia entre líquida y espesa que tanto gusta.

Y aunque es verdad que cuenta con chocolate con leche, realmente no tiene azúcares añadidos. De hecho, si te animas, hasta puedes sustituirlo por cacao puro en polvo, aunque si pasarse para que no amargue.

Ingredientes

Medio litro de leche (la que quieras)

300 gramos de chocolate con leche

Fécula de maíz

La receta

Preparar natillas es muy sencillo de hacer, porque muy resumido solo hay que juntar los ingredientes y listo. Pero yendo más a lo concreto, mezcla en un recipiente grande como un bol la leche y tres cucharadas soperas de fécula de maíz y remueve. La fécula conseguirá que la mezcla espese y que las natillas queden con esa consistencia tan característica.

Después toca llevarlo a una olla, preferiblemente al baño María, porque lo que queremos es derretir el chocolate y hay que hacerlo poco a poco para que no se queme, porque se amarga con facilidad. Si no lo haces al baño María, con mucha delicadeza y fuego bajo, sin prisa. No hay más que echar la mezcla de leche y fécula y el chocolate y cuando esté todo derretido y homogéneo aguardar un poco a que se enfríe.

Cuando esté, ponlo en vasos o moldes o lo que mejor te venga y al refrigerador unas horas. Con un par bastará, pero lo ideal es dejarlas toda la noche.