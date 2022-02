Lidl no para de vender productos sorprendentes y que se ganan la etiqueta de estrella por ser de los más vendidos. Y ha vuelto a demostrar que los precios bajos y un diseño rompedor no están reñidos en absoluto con la calidad. En concreto, este artículo ha vuelto a ser puesto a la venta tras agotarse en enero y tal es su éxito que, ahora mismo, no se puede conseguir. Lo cual no quiere decir que no vaya a estar disponible en un corto plazo de tiempo, ya que se volverá a reponer.

La cadena alemana es uno de los grandes referentes sin duda alguna de productos para el hogar. Aportan soluciones de todo tipo no solo muy ingeniosas, sino también muy, muy económicas y de todo tipo. Y eso por no hablar del outlet, que es una gran ventana de oportunidad. De hecho, hasta ya en el textil está despuntando y apunta a no parar su escalada. Pero si en algo en especialista (aparte de en alimentación, por supuesto) en en electrodomésticos, hogar y decoración. Ahí es un as y los cazadores de ofertas lo saben. Clientes enamorados La franquicia alemana ha conseguido enamorar a centenares de clientes que acuden en masa a las tiendas físicas y están muy pendientes online para adquirir los nuevos lanzamientos y novedades que pone a la venta la empresa. Y ahora, después de sacar auténticos superventas como las freidoras de aire o el robot de cocina de Monsieur Cuisine (la Thermomix económica), ha vuelto a "petarlo" con una cafetera de estilo retro que no solo tiene una calidad suprema, sino que es elegante y muy chic al ser de color rosa. No hay más que ver su estilo para enamorarse. Lo primero que entra por los ojos es el color rosa chicle de la cafetera, pero también el medidor analógico de temperatura con una ruleta al más puro estilo clásico o los botones. Y eso por no hablar de su funcionamiento, ya que es un calco en miniatura de una cafetera de bar, lo cual es sinónimo de calidad porque el café se elaborará con más bares de presión. Es decir, para verdaderos amantes de esta bebida. Es de la marca Silvercrest y tiene un coste (cuando está disponible) de tan solo 65 euros. Una forma muy elegante de tomar un buen café.