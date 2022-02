Muchas veces a la hora de comprar un ordenador nuevo nos asalta la duda de si deberíamos comprar un antivirus, que además no suelen ser nada baratos. Por un lado da apuro gastar más dinero y por el otro pensamos que después de una gran inversión deberíamos protegerlo como es debido para que dure más.

Pero no, no hace falta gastar dinero para tener el equipo protegido, según asegura la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Reconoce que los mejores, efectivamente, son los de pago, pero eso no quiere decir que no se pueda emplear con eficacia uno que no tenga coste alguno. Y también asegura que tiene sus limitaciones.

La OCU ha realizado un análisis de 19 antivirus para Windows y la principal conclusión a la que ha llegado es que "la seguridad de algunos programas gratuitos es más que suficiente y solo un escalón por debajo de los mejores de pago, que cuestan entre 28 y 65 euros al año".

Kaspersky Security Cloud Free y Avast Free Antivirus

¿Cómo es posible que las mismas marcas de antivirus pago ofrezcan buenas versiones gratuitas? Primero, porque a través de ellas pueden acceder a más muestras de malware, spam o spyware que les ayudan a robustecer sus motores de análisis. Y segundo, porque confían en que la calidad del producto ayude a persuadir a sus usuarios de las bondades de las versiones de pago. No obstante, los antivirus gratuitos tienen sus limitaciones: carecen de funciones extra como un gestor de contraseñas, el control parental o servicios de VPN para ocultar la ubicación o por dónde navegamos.

Entre los mejores gratuitos OCU destaca dos:

Kaspersky Security Cloud Free. Puntuación: 83 sobre 100. A favor: Detectó el 99,86% de los virus, el 100% del ransomware y el 81% del phishing. Fácil de usar y sin promociones para actualizar su versión de pago. En contra: ocupa 1.937 MB en disco.

Avast Free Antivirus. Puntuación: 77 sobre 100. A favor: detectó el 99,96% de los virus, el 100% del ransomware y el 94% del phishing. En contra: ocupa 2.236 MB en disco (mucho más que su versión de pago), da algunos falsos positivos, la facilidad de uso es mejorable y tiene molestas promociones para actualizar a su versión de pago.

En cualquier caso, tal y como se explica en revista Compra Maestra de febrero, ningún antivirus, incluso siendo de pago, es 100% efectivo. Si bien la mayoría de los programas analizados han superado con nota las pruebas de seguridad a las que se les han sometido: 40.000 ficheros infectados, 800 páginas web de phishing (y la seguridad del navegador Chrome desactivada), así como otras 400 páginas con malware, conviene ser precavido. OCU recuerda la importancia de estar conectado a Internet cuando se abra algún fichero sospechoso, pero también cuando se conecte una memoria USB que se haya usado en otros ordenadores.