El Wordle es el juego del año, tanto que hasta lo ha comprado The New York Times. De momento, aunque todavía es pronto, no hay discusión alguna que valga y muy difícil lo tendrán todos los que salgan para que conviertan en la nueva moda. Cada día hay millones de personas de todo el mundo que tratan de resolver con más o menos acierto la palabra diaria de cinco letras, tanto en su versión en inglés (que apareció en octubre), como en español, que suma menos ediciones.

Cada día las redes sociales y los grupos de Whatsapp se llenan de gráficos de colores con los resultados de cada uno de los usuarios. El éxito radica en que solo es una palabra diaria, que dura solo unos minutos (o segundos si eres un lince) y que solo hay seis intentos, aunque hay trucos para hacerlo dos veces o incluso para hacer los de días anteriores. El juego es sencillo. Pones una palabra de cinco letras y cuando la confirmes te saldrán las letras en tres colores. Gris significa que no está esa letra en la palabra diaria, amarillo que sí pero no en esa posición y verde que sí y además en ese puesto. Qué es Wordle, el juego de moda en el que participan millones de personas a diario Aunque está muy bien, tiene la limitación de que solo es una palabra diaria e impuesta por su creador. ¿Pero y si se pudiera crear tu propio Wordle, que no fuera solo de cinco letras, con un número limitado de intentos y que sirviera para picarte con los amigos o los familiares? Pues se puede. Muy sencillo Para ello solo hay que echar mano de una web y que es muy fácil. Solo debes ir al buscador de Google o de tu navegador y buscar "My Wordle" o acceder a la web pinchando aquí. Se trata de una página desarrollada por los hermanos Pallat y Pulkit Agarwal que permite no solo crear tu propia cuadrícula, sino además hacerlo en distintos idiomas. Los trucos para adivinar siempre la palabra diaria de Wordle Y si seleccionas "No dictionary", podrás echar mano de otro tipo de palabras, como jergas populares o nombres propios de personajes. Aparte, no hace falta que sea de cinco letras la palabra, puedes originar tu propia versión con más o menos letras, aunque los intentos serán iguales. Cuando lo hayas creado, simplemente dale a "generate link" y pásaselo a las personas que quieras para desafiarles. Y aparte, si así lo deseas, puedes incluso resolver acertijos que la propia web te proponga.