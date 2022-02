Aunque hay una gran corriente realfooder que defiende la necesidad de consumir alimentos reales y que no estén procesados, eso no quiere decir que no haya productos que sí requieren una cierta elaboración y tratamiento que no sean una maravilla. De hecho, hay muchos que están indicados para perder peso o simplemente para mantener un estilo de vida sano y equilibrado.

Y todo ello con dos comodidades. La primera, que ya están preparados y son más fáciles de comer. Y la segunda, que se encuentran en supermercados tan accesibles y populares como por ejemplo Mercadona. Ya hace mucho tiempo que la cadena valenciana escuchó a los "jefes". Pedían más artículos sanos e indicados para personas que quieren adelgazar o mantenerse en el peso ideal y Mercadona les ha hecho caso y tiene una amplia gama de productos para ello, tanto procesados como no. Los mejores procesados En este apartado, Eladio González, a través de su cuenta de Instagram, ha elaborado una tabla explicativa muy sencilla con aquellos productos que son "básicos", como él mismo explica, en su dieta. Está especializado en asesoramiento y dietas y cuenta con más de 55.000 seguidores en las redes sociales. View this post on Instagram A post shared by Eladio González 👉NUTRICIÓN (@eladiogonzalezsalud) Sus básicos son nueve, como él mismo explica en el post de Instagram. Y hay algunos artículos que son sorprendentes, aunque como él mismo explica, "sabemos que hay que priorizar comida real, pero siempre tengo procesados por casa. Algunos con más calidad y otros con un poquito menos pero que se amoldan a mi vida". El batido de chocolate de Mercadona con 0 grasa y sin lactosa: una opción saludable El queso Havarti light "tiene unos ingredientes y macros muy buenos" y los pone encima de la carne a la plancha o en pasta y pizza. También lo usa en un pincho de jamón. El lomo embuchado es otro que puede llegar a sorprender, pero incide en que hay que juntarlo con el pan de molde integral (el tercero de esta lista) y verduras. Luego están algunos más típicos. Por ejemplo, el tomate triturado, que es más sano que el frito; la bebida de almendras Zero (la cual usa para batidos en los que no quiere meter agua ni leche); el jamón cocido; el yogur natural con + proteínas y el guacamole, que recomienda juntarlo con las tiras de pollo al horno