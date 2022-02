Razas de perro hay muchas, de muchos lugares del mundo, con distintos tamaños y características físicas y temperamentales. Por eso las hay de todo tipo. Existen algunas que son más cariñosas que otras, unos perros son más independientes, unos sueltan más pelo que otros...

También hay razas que se llevan especialmente bien con los niños pequeños y que son tranquilas por lo que están más indicadas para vivir con personas mayores, algunos que ladran más que otros... En definitiva, que hay multitud de características y calificaciones.

Desde cachorros todos los perros necesitan un adiestramiento básico y, a partir de ahí, todo el que le queramos dar. Que aprendan órdenes básicas como que deben hacen sus necesidades en la calle, a comportarse bien con otras personas y perros y entender qué está bien y qué está mal es clave. Y también se puede llegar a un nivel de adiestramiento muy avanzado, con juegos mentales, trucos o incluso deportes como el agility y hay razas que son más dadas que otras al aprendizaje.

La lista, como podrás comprobar, coincide bastante con la de los perros más inteligentes de Stanley Coren, pero tiene sus diferencias:

5 - Sheltie

El Pastor de Shetland es descendiente de los collies y de hecho se le suele confundir con el de pelo largo (el mítico Lassie). Es pequeño, muy peludo, muy inteligente y muy enérgico. No solo necesitará quemar esas ganas de jugar y de correr, sino que además necesita estímulos mentales. Y por si fuera poco, son muy fieles a sus tutores. En definitiva, un perro maravilloso.

4 - Border collie

El perro más inteligente del mundo para Coren no podía faltar. Es tan listo que necesitará nuevos retos y desafíos constantemente y, si eso no ocurre, se pueden estresar. Es fácil de adiestrar porque aprende muy rápido, pero eso no quiere decir que sea fácil en el sentido de que se puede hacer de cualquier manera. Por eso, no suele estar indicado para principiantes.

3 - Pastor alemán

También está entre las razas más inteligentes y no hay más que ver que es protagonista de series de televisión y películas y también es muy empleado como perro policía o guardián. Su educación es muy sencilla, es muy fiel y su entrenamiento puede llegar hasta donde tú quieras porque son muy listos.

2 - Golden retriever

El perro bonachón por excelencia. Es tan bueno que si te entran a robar a casa posiblemente quiera que le acaricien los ladrones. Ese carácter tan afable y su apariencia le han convertido en un perro muy popular. Aparte es muy obediente y fácil de adiestrar. En su caso es un excelente perro guía o de terapia.

1 - Caniche

Es bello, es listo, es adorable y tienen la combinación perfecta entre inteligencia y temperamento, porque es muy sociable y dócil. Es muy adaptable a todo tipo de personas y, de hecho, está indicado para principiantes porque son como esponjas: lo absorben todo y lo retienen gracias a su gran memoria.