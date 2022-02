Ahora en invierno las duchas no son tan agradables como en el verano, ni mucho menos. En la época estival resulta refrescante, alivia el gran calor y cuando sales de ella no pasas frío y, si sí que ocurre, es hasta placentero para quitar ese calor incesante que no nos deja en paz.

Relacionadas Leroy Merlín pide que los clientes devuelvan este producto por un fallo de seguridad