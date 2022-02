Hay muchos trucos que se pueden aplicar a la limpieza. Unos son más bien canónicos, como por ejemplo los que usan ases como el bicarbonato, vinagre, limón y sal, pero hay otros que son algo extraños, pero altamente efectivos.

Por ejemplo, ya te contamos cómo puedes limpiar tu inodoro en cuestión de segundos con una botella de Coca-Cola por su poder abrasivo, un truco que quizá te parezca raro, pero que realmente funciona y de paso deja algo de buen aroma, que no viene mal tampoco.

Y para el lavavajillas también hay un truco que suena extraño, pero que tiene base científica y una explicación detrás. Generalmente, solo tenemos que poner la pastilla o gel y abrillantador, escoger un programa más eco o más intenso, dependiendo del grado de suciedad que haya.

Pero este truco, propuesto por la tiktoker Carolina McCauley y que tiene miles y miles de me gustas y comentarios, se ha hecho viral y no es para menos, ya que mete una bola de papel de aluminio, del que todos tenemos en casa, en el cajetín de los cubiertos.

¿Para qué usar la bola?

El papel de aluminio no tiene poder limpiador y no se usa para nada en la limpieza del hogar más que para prevenir. Por ejemplo, ponerlo en una freidora de aire o en la bandeja del horno para que no sea luego un suplicio su higiene, pero poco más. Tampoco va de lado a lado en el lavavajillas descontrolada.

Pero lo que sí que hace es quitar las manchas más difíciles de los cubiertos, el óxido o recuperar el color original, aunque sí que es verdad que funciona mejor con la cubertería de plata.

El caso es que los componentes químicos presentes en el jabón para el lavavajillas hacen reacción química con los del papel de aluminio cuando se mezcla con el agua del lavavajillas, lo que produce una oxidación que limpia, quita rayones y además abrillanta.

No tienes que hacer nada especial, complicado ni nada por el estilo. Coge simplemente un trozo de papel de aluminio, haz una pelota con él y mételo en el cesto destinado a los cubiertos. Pon el lavavajillas normal y ya está.