Muchas veces hemos hablado de las bondades del vinagre de limpieza, un verdadero as en la higiene del hogar. Es muy barato, tiene grandes propiedades desincrustantes, antigrasa y además, ya que su olor es fuerte, combate los malos olores de la casa.

Ahora bien, no hay que caer en el error de pensar que sirve para absolutamente todo, porque es un fallo garrafal. Sí que está muy indicado como desinfectante de superficies, para la vitrocerámica, para eliminar los restos de grasa de las sartenes o de la bandeja del horno o incluso para sacar brillo al acero inoxidable de la cocina y el baño, pero es muy fuerte y no está indicado para ciertos elementos del hogar. Puede ser muy contraproducente.

Cuida con los suelos

Varios productos ya preparados y que puedes comprar en el supermercado traen incorporado el vinagre de limpieza porque es desinfectante y antibacteriano, aparte de que posee un enorme poder limpiador, pero siempre se especifica que hay ciertas superficies que sufren mucho con el vinagre.

Por un lado, este líquido puede hacer brillar las baldosas de cerámica, terracota o gres. Por otro lado, es el enemigo acérrimo del mármol, el granito y la piedra natural en general.

Es decir, no solo hay que tener cuidado con los suelos, también por ejemplo con las encimeras o con los elementos decorativos. El motivo principal es que el ácido que contiene puede corroer el material y destrozarlo. Eso no implica que no se pueda usar el vinagre, sino que hay que conseguir que el pH (grado de acidez) sea neutro. Es decir, si creas tu propio remedio casero, evítalo si no estás seguro.

El lavavajillas

En el mercado existen abrillantadores para el lavavajillas que dejan la vajilla como recién salida de fábrica, pero hay muchas personas que no creen en ello y utilizan el vinagre. Mala decisión.

El vinagre es una sustancia ácida, lo que significa que a largo plazo podría corroer ciertos componentes del lavavajillas, especialmente las piezas de goma. Además no todos los tipos de goma reaccionan con el vinagre, y no siempre es posible averiguar qué materiales están presentes en este electrodoméstico. Por lo tanto, es mejor atenerse al tipo de detergente recomendado en el manual de instrucciones y, si se usa vinagre, que sea solo para hacer una limpieza a fondo de vez en cuando y ya, pero no hacerlo de forma habitual.