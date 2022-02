Esta posiblemente no la viste venir. Y si sí que lo sabías serás un as de los trucos para el hogar o una persona con cierta experiencia en la jardinería y el cuidado de plantas. Sí, el vinagre no solo sirve para la limpieza y para la cocina, sino que además tiene varios poderes relacionados con la jardinería y además de forma totalmente ecológica y natural.

Tanto si tienes un huerto urbano, en una casa de pueblo o de campo, como si necesitas cuidar de las plantas de interior de tu hogar o incluso del rellano de la comunidad, tener en cuenta el vinagre como remedio para cuidar tu jardín puede salvarte en más de una ocasión de tener que despedirte para siempre de tus plantas, ya que es muy eficaz contra insectos o malas hierbas. Hormigas y otros animales bien lejos Si tienes plantas en casa y te resulta molesto que se llene de hormigas no tienes más que rociar los puntos donde suelan aparecer con vinagre. Quizá la primera vez vuelvan a aparecer, pero insiste porque dejarán de acercarse al segundo o tercer pulverizado. La guía de Ikea que te ayuda a decidir dónde colocar tus plantas de interior En caso de que vivas más en la naturaleza y los animales que se acerquen sean más grandes que los insectos (conejos, gatos, pájaros…) empapando diversos pañuelos con vinagre puro y repartiéndolos en tu huerto puedes ahuyentar la presencia de animales interesados en comerse tu jardín, ya que les espantará el fuerte olor. Herbicida Contra las malas hierbas también se puede emplear. En las zonas en las que salen hay que rociar vinagre y, lo mejor que tiene este método, es que es totalmente seguro para las personas y las mascotas, ya que no es químico como los herbicidas. Así puedes usar las patatas para la limpieza: sacan brillo y dejan los cristales impolutos Hongos fuera Los beneficios desinfectantes del vinagre te ayudarán a acabar con las plagas y los hongos que hayan podido invadir tu jardín. Pasar un algodón con vinagre sobre la zona afectada y empaparla es una solución que jamás te fallará para acabar con los hongos de tus plantas, que normalmente se presentan en tronco y ramas. Por supuesto, limpiar herramientas El gran as de la limpieza también se puede emplear para dejar como nuevas las herramientas. Ayudarás a que no se oxiden.