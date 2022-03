Lidl es un as no solo en precios bajos, sino en productos innovadores y que dan mucho que hablar. En su amplio catálogo tiene una gran cantidad de artículos que están en boca de todo el mundo porque son especiales y porque no se encuentran en cualquier lugar.

Ya te hablamos por ejemplo de una luz que te ayuda a ir mejor al baño por las noches sin necesidad de tener que desvelarte encendiendo luces. Y eso por no mencionar los superventas, como las cafeteras o neveras de estilo retro que están triunfando en ventas. Y otro de sus artículos curiosos es un aparato que te ayuda a relajarte y a conciliar el sueño. Y como todo lo que Lidl tiene en su catálogo, lo hace por poco dinero y de una forma económica, ya que tiene un coste de tan solo 17 euros. Lidl pone a la venta una revolucionaria percha secadora instantánea para ropa y zapatos Varios modos de empleo El artilugio en cuestión es un aparato acústico para conciliar el sueño. De hecho, así se llama y así lo puedes encontrar en Lidl. Es un pequeño dispositivo, una especie de bola blanca de tamaño reducido, que tiene cinco modos seleccionables, que son melodía monótona relajante, lluvia/tormenta, nana, olas del mar y un tictac de reloj. Es decir, todos sonidos relajantes que te ayudarán a dormir. Pero además, también tiene una ranura para tarjetas micro SD por la cual puedes introducir tus propios sonidos relajantes. Funciona con batería de iones con una autonomía de unas 10 horas, posee también una luz nocturna con tres intensidades que se pueden regular de forma sencilla e incluye un cable para ser cargado. El económico aparato de Lidl para adelgazar sin esfuerzo y tonificar los músculos Y una de sus funciones más importantes es que tiene temporizador de 30, 60 y 90 minutos, por lo que no tienes que estar pendiente de apagarlo en mitad de la noche ni nada. Solo te tienes que preocupar de ponerlo a funcionar y relajarte, que en eso consiste. Aparte, no solo hace falta que lo uses con tal fin. Hay personas que para trabajar también necesitan sonidos relajantes porque ayudan a que se concentren e incluso sucede lo mismo con millones de personas que usan la misma técnica para estudiar, ya que así se sienten como en la naturaleza.