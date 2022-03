Si te has decidido a comprar una casa pero no está amueblada o darle un toque distinto y más actualizado a la que ya tienes te enfrentas a una especie de folio en blanco con miles de opciones distintas para decorar un salón, un comedor, una sala de estar o una habitación.

El caso es que la cabeza comienza a echar humo con colores, referencias, estilos, complementos y otros aspectos que hacen muy difícil la elección de qué es lo que quieres en realidad. Te pones a buscar, a mirar, a comparar y te cuesta un mundo saber qué necesitas y qué no realmente ni por dónde tirar.

La mayoría de personas no somos interioristas, pero eso no implica que no se pueda tener una estancia de revista. Para eso simplemente hay que seguir unas reglas básicas.

En un artículo ya te contamos los trucos y consejos para decoradores principiantes, lo básico para no fallar, y en otro también hablamos de la regla 60-30-10, relativa a los colores, para no fallar nunca. Y ahora toca otro imprescindible: la regla del tres. No, no es la mítica regla de las matemáticas, sino una forma de decorar sin complicarse la vida y que mucho tiene que ver con este número.

Tres muebles

De primeras, opta por tres muebles. En el caso de un dormitorio, cama, cómoda y armario del mismo estilo, lo cual puedes complementar con una mesita de noche algo distinta para dar otro toque de color. En un salón, principalmente mueble de televisión, mesa y sofás.

Tres colores

Aquí hay mucho también de la regla 60-30-10. Acuérdate de escoger para lo principal tonos neutros y luego ir hacia colores que resalten. En el caso de la regla del tres, hay que escoger colores para las paredes, los muebles y los textiles y pequeños elementos. En este caso, de más neutro y luminoso a más colorido o chillón. El caso es que se cree armonía.

Tres accesorios

Escoge tres principalmente y que resalten con el resto de la estancia con distintos tamaños, materiales y texturas. Decora la mesa de centro, piensa en los cuadros de las paredes u opta por plantas. Tres de forma principal.

Tres elementos iguales

Aquí son muy dadas las plantas, lámparas o espejos, por ejemplo. Puedes jugar con los espacios, las ilusiones o las alturas para dar profundidad, luminosidad y mayor sensación de espacio.