Muchas veces nos da una pereza increíble hacer ejercicio. Hemos tenido un día duro estudiando o trabajando, tenemos personas que cuidar, recados, compras... Nos faltan horas del día para hacer todo lo que tenemos en mente y, además, estamos ya demasiado cansados como para aun encima cansarnos más. Y al final cometemos el error de no hacer nada.

Hay muchas excusas para no hacer deporte, pero algunas de las más escuchadas son que no se tiene tiempo y que no se tienen los aparatos en casa o el dinero o ganas para ir al gimnasio. Para ello surgió el método Tabata, que justamente rompe con todas estas excusas, así que no te quedará ni una para no hacerlo. Ni aparatos, ni mucho tiempo ni gimnasio. Cómodamente en casa, en la terraza o donde sea, nada más.

Este revolucionario método lo inventó el doctor Tabata (como habrás intuido, de ahí su nombre) y se basa en los principios de los entrenamientos HITT, que por sus siglas en inglés se llaman entrenamientos de alta intensidad por intervalos. Es decir, un tiempo de muy alta intensidad combinado con descanso.

Los datos lo corroboran

Según los estudios del doctor Tabata durante seis semanas en entrenamientos de cinco días, las personas participantes mejoraron un 28% su capacidad anaeróbica y un 14% la aeróbica.

¿Pero por qué está arrasando? Porque según la Universidad de Auburn, cuatro minutos tan solo de este entrenamiento equivalen a 20 minutos de cardio. Ahora bien, para conseguir resultados debes hacerlo realmente a pleno rendimiento (más de un 75% de tu frecuencia cardiaca máxima permitida) y sin dejarte nada en el tanque de gasolina. Así, además de maximizar los beneficios, también conseguirás perder peso, tonificar la figura y los músculos y sentirte mejor contigo mismo.

¿En qué consiste?

El principio básico es hacer un ejercicio durante 20 segundos, descansar 10 y repetir 8 veces por cada ejercicio y, como ya te hemos contado, hacerlo a gran intensidad.

Puedes optar por centrarte en dos o tres ejercicios y repetirlos durante cada serie. Es decir, ocho veces, por ejemplo, burpees, o hacerlo de forma distinta, que es cambiar de ejercicio cada 20 segundos. Es decir, 20 segundos de burpees, 10 de descanso, 20 de escalador, descanso, 20 de zancada... Y así hasta completar la serie.

Ya te hemos contado algunos ejemplos de ejercicios que puedes hacer (burpees, escalador, zancadas con pierna alterna), pero también puedes hacer side lounge touchdown (flexionar la cadera y la rodilla de apoyo hacia un lado y tocar la punta de los pies y después hacerlo hacia el otro), la bicicleta, saltos abriendo y cerrando brazos y piernas de forma coordinada, planchas con movimiento, sentadillas... Hay muchas opciones para que tu entrenamiento sea variado y nada monótono.