La factura de la luz está por las nubes debido al sistema que impera, en el que toda se paga al precio de la más cara, que además es el gas. Uno de los grandes exportadores es Rusia y ahora, con las sanciones por la invasión a Ucrania, la crisis energética está en pleno apogeo.

No tiene pinta de que vaya a mejorar la situación pronto, así que por desgracia no queda más que intentar bajar el impacto de la factura de la luz como buenamente se pueda.

Ya os contamos cuáles son los electrodomésticos que más consumen, aunque hay que tener en cuenta que hay algunos que están encendidos todo el día y otros que no. También hemos hablado de consejos para que la nevera consuma menos o para ahorrar algo de electricidad mientras se cocina en una vitrocerámica. Y ahora toca hablar de la lavadora.

Y no, no se ciñen únicamente a poner la lavadora en las horas valle y evitar las más caras. Por supuesto, ese es el primer consejo, pero no el único, ya que se pueden hacer más cosas para bajar el impacto en la factura, hasta 80 euros al año.

Los consejos