Lidl sigue a la vanguardia de la innovación. La competencia con otros supermercados, tiendas y superficies es atroz, por lo que todos intentan hacerse un hueco en el complicado mercado de los productos para el hogar. Por eso hay que apostar por poner a la venta artilugios que combinen calidad y precio, al mismo tiempo que se ofrece algo diferente.

La cadena alemana tiene dentro de su amplio catálogo muchos productos que son básicos pero a la vez imprescindibles. Sin alardes, pero altamente efectivos y, sobre todo, baratos. Pero también muchos que dan que hablar por sus características especiales.

Por poner en contexto, algunos de los más sorprendentes son una escoba que parece un aspirador y que es muy demandada por los clientes, un producto que por solo 5 euros te ayuda a ir al baño por la noche, una cafetera de estilo retro que triunfa por su diseño y calidad o una percha-secadora instantánea de zapatos y prendas.

Doble función

Pero el artículo en cuestión que nos ocupa es para la cocina y es una actualización de un producto que todos tenemos en casa. Se trata de una tabla de cortar alimentos, de las de toda la vida que pueden ser de plástico duro o de madera, pero tiene una funcionalidad extra que es muy valorada por los clientes y es que acelera la descongelación de los alimentos.

Posiblemente lo primero que hayas pensado es que hay que enchufarla a la red eléctrica para acelerar el proceso, lo cual sería eficaz, pero no eficiente y más al precio en el que está la luz hoy en día. Pero no, para nada, ya que no se usa agua, electricidad ni irradiación de microondas.

Un lado sirve como tabla para cortar y tiene ranura para recoger los jugos, pero el otro, gracias a su diseño, logra "absorber eficazmente el frío y acelerar la descongelación de los alimentos", explica Lidl. El secreto es su diseño con surcos, que acelera el proceso.

Ayuda a descongelar de forma más natural y eficiente y posee revestimiento antiadherente. Además, viene con un asa para que sea colgada en cualquier lado del hogar. En cuanto al precio, solo te costará 11,99 euros, por lo que será una compra económica.