Ya hace frío, mucho frío, y las formas de calentarse son muchas. Algunas recurren a la calefacción o a elementos eléctricos. Otros, a las estufas de todo tipo. Los hay más clásicos que con una chaqueta extra y una buena manta se conforman. Y hay otro grupo de gente también muy importante que opta por hacerlo a través de bebidas calientes, como puede ser el café o el té.

Este último apartado es especialmente placentero, porque un buen té o una infusión cuando hace frío logran templar e incluso calentar el cuerpo en una época en la que el frío hiela hasta los huesos. Pero si además se toma de noche porque combate el insomnio y facilita que entre el sueño puede ser un hábito a mantener por mucho tiempo.

Pero también esta común infusión tiene otras propiedades muy vinculadas a la medicina tradicional porque es muy eficaz para reducir el estrés y los niveles de ansiedad (y en la sociedad actual eso es oro, porque vivimos estresados y preocupados) y es detox, por lo que ayuda a eliminar toxinas.

Muy digestiva

La infusión de tila no es nueva ni una gran desconocida. Lleva siglos tomándose y, aunque por ser común a veces pasa por alto con respecto a otras más modernas o que hasta hace poco no estaban tan en boca de todos, eso no quita para sea una de las mejores que se pueden tomar sin ninguna duda por sus buenísimas propiedades.

Esta infusión, como todas si no se les añade azúcar, miel u otros endulzantes tiene 0 calorías, por lo que además fomenta la pérdida de peso al tratarse únicamente de agua con esencia de tila.

Es una ayuda contra la ansiedad y contra el estrés, es efectiva contra las personas propensas a los cambios de humor y fomenta la relajación, lo cual le convierte en un as antes de ir a dormir y más si se ha tenido un día duro, porque llevar un buen descanso en cuanto a calidad de sueño y de horas es muy importante para el bienestar general.

Una de sus características es que el ácido cumárico que posee favorece la sudoración, lo cual elimina toxinas. Y al regular de esta manera la temperatura corporal combate el frío y es eficaz para bajar la fiebre. Por otra parte, es ideal para aliviar de forma natural los síntomas de los resfriados o gripes porque ataca a la mucosidad y calma el dolor de garganta y, por tanto, también la tos.

Por último, también es antiinflamatoria, es muy digestiva e incluso tiene su papel en reducir los signos de la edad y a cuidar la piel, por ejemplo, a la hora de la exposición al sol en verano.