Siempre se ha dicho eso de que hacen falta 10.000 pasos al día para adelgazar y que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda dar 8.000 pasos como mínimo para mantener un estilo de vida saludable y huir del sedentarismo. Esas son las cifras que, de forma general, están en la mente de todo el mundo.

Sin embargo, no solo vale cuánto andar, que es muy importante y casi lo principal, sino cómo, sobre todo si el objetivo es adelgazar y perder peso. Caminar es una de las formas de hacer deporte más sencillas y más fáciles de hacer sin duda alguna. Solo hay que ponerse ropa cómoda, unas zapatillas y ponerse a andar.

Es de bajo impacto, es mucho menos cansado que otros, es ideal para principiantes, sedentarios y personas ya en edad adulta o avanzada y es hasta divertido si se sale con familiares, amigos, un perro o incluso solo con música. En definitiva, tiene todo ventajas.

Las claves

Lo ideal es que de primeras intentes superar los 10.000 pasos al día, algo muy fácil de calcular, ya que una pulsera de actividad o un reloj inteligente lo van a hacer por ti, pero no todo el mundo parte del mismo punto, ya que el peso, la edad, el sexo o el grado de sedentarismo. Por eso, no te apures si al principio no llegas, es cuestión de ir poco a poco.

En cuanto al ritmo, no hay uno determinado, ya que también depende de cómo sea y esté la persona. De hecho, el rango va desde las 100 calorías por cada kilómetro y medio más o menos a las 250 si la persona es muy sedentaria, aunque luego tiende más a las 100 de nuevo.

Pero lo que sí que está demostrado es que para maximizar la pérdida de peso lo mejor es ir cambiando de ritmo. Es decir, intercalar intervalos de ritmo muy alto (casi trotando, pero andando) con otros más pausados. El beneficio es de un 20% más de calorías quemadas, así que merece la pena.

En cuanto a los minutos, la OMS recomienda 150 minutos a la semana, lo que quiere decir dos horas y media. Pueden ser cinco días de media hora o como nosotros queramos. De todos modos, si lo que quieres es perder de peso, lo más recomendable es que salgas todos los días o una vez cada dos días, pero teniendo cuidado con el nivel de cansancio y de actividad de tu cuerpo. Y cuando salgas, trata de respetar la norma de los 10.000 pasos y haz cambios de ritmo.