Hemos hablado del horno o de la campana en diferentes artículos. Y en todos ellos hemos dejado bien claro la importancia que tiene la limpieza de la cocina por ser el lugar en el que cocinamos los alimentos. Necesita unos cuidados especiales para evitar suciedad y bacterias, pero también más trabajo debido a que es muy propensa a acumular grasa y suciedad.

Y uno de esos electrodomésticos con los que hay que andar con pies de plomo es el microondas. A veces se nos puede escapar algo de líquido o de comida al meter y sacar un vaso o plato. También, como sirve para cocinar, se puede manchar, y cuando la comida se calienta demasiado puede saltar y pringar todo el microondas de grasa que, si se acumula, se puede convertir en un martirio.

Pero para conseguir un microondas limpio no hace falta perder mucho tiempo ni mucho dinero. Con este producto del Mercadona conseguirás un gran resultado y sin apenas esfuerzo. Y por si fuera poco, los resultados con muy buenos, lo que ha propiciado que se haya popularizado.

Que el nombre no te engañe

El producto de limpieza para el microondas se llama "Limpia hornos", es de la marca Bosque Verde (la marca blanca de Mercadona para limpiar) y viene en un spray pulverizador de color amarillo. Que el nombre no te engañe, porque aunque está indicado para hornos, sus efectos en el microondas son igual de eficaces y se puede usar para ambos.

La propia cadena valenciana explicó en sus redes sociales cómo se debe usar. Primero hay que agitarlo y, aunque en un primer momento parece que saldrá líquido, lo que aparecerá por el tapón será una espuma blanca que debes echarla por toda la superficie del microondas. Ahora bien, ten cuidado con las partes más delicadas e internas para no dañar su mecanismo.

Déjalo que actúe sin tocarlo en función del volumen de grasa acumulada. Si es una limpieza rutinaria o todavía no le ha dado tiempo a incrustarse la suciedad, con dejarlo 15 minutos bastará. Sin embargo, si la pereza ha llenado tu cuerpo y has estado dejado con el microondas, el tiempo aumenta hasta las 3 horas. Esa es la parte negativa, aunque la positiva es que no tendrás que hacer nada más que echarlo y aguardar.

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que solo cuesta 1,09 euros. Por un más que ajustado dinero tendrás un producto de limpieza que acabará con cualquier resto de suciedad, lo que hará que te despreocupes del microondas.