Es posible que hayas escuchado muchas veces esa frase que dice que si quieres tener perro jamás vivas en un piso porque no va a ser feliz, que necesita aire puro, corretear a sus anchas y tener un gran espacio. Realmente no hace falta, no hay más que ver la cantidad de canes que hay en pueblos y ciudades.

Eso sí, es cierto que hay razas de perro que se adaptar mejor a la vida en espacios pequeños, bien sea por su tamaño o su temperamento. Igual que hay perros que son más tranquilos y pueden vivir sin problemas con niños o con personas mayores, también los hay muy nerviosos y que en un piso pequeño no pueden estar. La variedad de razas es muy amplia y eso por no hablar de los mestizos. De ahí que haya algunos más adaptables a un piso o casa pequeña que otros. Son estos. La lista De normal en los rankings solemos elegir cinco razas, pero en este caso no es muy apropiado porque realmente son varias más. Las primeras que vienen a la mente, por motivos obvios, son las más pequeñas y además las más tranquilas. Y si vives en una ciudad, seguramente las que más veas por la calle, porque además hay algunas muy populares. Estas son las razas de perro más fáciles de adiestrar Hablamos por ejemplo de los Bulldogs, cualquiera de ellos, aunque el inglés es más tranquilo que el francés. Eso sí, la diferencia es pequeña. Otro "primo hermano" que también es muy tranquilo, al que no le gusta el movimiento y que disfruta durmiendo es el Carlino. Siguiendo con los pequeños, los Shih tzu, cualquiera de los Bichones (maltés, frisé...), Chihuahuas, Yorkshires terrier, Boston Terrier o Terrier australiano también vivirán muy cómodos en un piso. No necesitan mucho espacio por su tamaño ni tampoco se agobiarán porque no son demasiado activos. Los medianos y grandes Por vivir en un piso pequeño no hace falta que el perro sea pequeño. Es verdad que hay muchas razas grandes que sí que se agobiarían más o que, por su naturaleza muy inquieta, necesitan moverse sin parar, pero hay perros grandes o medianos que estarán muy bien ahí. Un caso que quizá te sorprenda es el Border collie (o también "primos" como el Collie de pelo largo o el Sheltie). En su caso, aunque son muy enérgicos y necesitan una gran dosis de ejercicio y movimiento, su inteligencia les hace adaptarse a la perfección a cualquier espacio. Eso sí, hay que sacarlos bastante. Otros perros son el galgo (que en casa le encanta dormir y fuera cambia), los Chow Chow, que son muy tranquillos; o incluso los Malamute de Alaska. De todos modos, con un su debido espacio, con ejercicio y paseos y con educación, cualquier perro estará a gusto en casa porque disfrutará de ti.