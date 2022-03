Dejar impoluta la ropa es una tarea prácticamente diaria. Ahora bien, hay veces que no nos manchamos las prendas y simplemente con un lavado en frío con detergente y suavizante es más que suficiente para eliminar el sudor, pequeños restos o manchas fáciles y no se necesita nada más. Así, por cierto, se consigue ahorrar dinero también en la factura de la luz, ya que lo que más cuesta es calentar el agua para lavar a altas temperaturas.

Sin embargo, para las manchas difíciles no basta simplemente esto. Para nada. Muchas veces te habrás manchado una prenda, la has puesto rápidamente en la lavadora deseando que se fuera y tras esperar una hora te habrás dado cabezazos contra la pared porque habrás comprobado que no ha salido y que sigue ahí.

No basta simplemente con meterlas a la lavadora, ni tratarlas ni otros hábitos que solemos tener. Es necesario conocer las técnicas correctas y aplicarlas.

Sigue estos consejos

Es el primer paso e imprescindible, como ya te hemos explicado un poco más arriba. Es básico y fundamental, porque si no, aquellas que sean difíciles, no saldrán ni con agua caliente, como reza el dicho (y nunca mejor dicho). Retira todo lo que puedas antes de ir a la lavadora. Si se cae aceite, hay que coger papel de cocina y ponerlo encima (ojo, nunca frotar porque solo conseguiremos extenderla más) para que se quede ahí el grueso de la grasa. Lo mismo puede suceder con las manchas de vino o tomate. Cuanto menos tenga que eliminar la lavadora, mejor.