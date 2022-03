Whatsapp es sin duda alguna la aplicación de mensajería líder de todo el mercado y su uso se extiende a millones y millones de personas. Por eso también hay millones y millones de personas que van explorando y descubriendo pequeños trucos que sirven para cualquier usuario.

Además, también es una aplicación que se encuentra en constante actualización y que sigue explorando cómo mejorar la experiencia de los usuarios. Por ejemplo, ya te hablamos de una función que se encuentra en fase beta destinada a ayudar a poner de acuerdo a un grupo de personas, las novedades que se esperan en este 2022 o cómo enviarte mensajes a ti mismo de dos maneras muy sencillas.

Eso sí, también puedes aplicar aquellos que son más sencillos y más conocidos, como cambiar la fuente de letra, poner negritas o cursivas o cómo saber si una persona que se ha quitado el doble check azul te ignora.

En cierto modo relacionado con esto último se encuentra el siguiente truco, que se puede aplicar de varias maneras. Te contamos algunas de las más efectivas.

Los trucos

De primeras hay que decir que no hay ninguna opción para ocultar estar en línea desde el Whatsapp, así que no podremos simplemente desconectarlo y ya. Las maneras más sencillas, obviando aquella en la que bloqueas a un contacto (por tanto no podrá ver nada sobre ti), son las siguientes: