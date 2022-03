Ahora que el teletrabajo parece que ha venido para quedarse o que se está imponiendo en caso de emergencias médicas o de conciliación laboral, es imprescindible preparar en casa todo lo necesario para que sea lo más ameno posible. Es decir, tener una buena mesa, un espacio amplio y cuidar la espalda con una silla que sea de calidad porque vamos a pasar muchas horas ahí.

La pandemia ha cambiado varios de nuestros hábitos de vida y, en algunas ocasiones, también algunos relacionados con nuestro trabajo. Ya fuera durante el confinamiento o a posteriori, muchas empresas e incluso autónomos han propuesto (o se han propuesto a sí mismos) teletrabajar por lo que es necesario acondicionar como es debido algún sitio en el que hacerlo de forma adecuada.

E Ikea, especialista en decoración y hogar, tiene una silla que triunfa entre los clientes y que posee muchísimos comentarios positivos, que es la Markus. Se trata de la “tradicional” silla de escritorio que arrasó durante el confinamiento y destaca porque tiene 10 años de garantía.

Regulable

En la web destacan que la altura y el ángulo de la Markus se pueden regular para que se adapte completamente a tus necesidades y a la forma de tu cuerpo. Cuenta con función de inclinación regulable y bloqueo para una mayor estabilidad. Además se pueden controlar totalmente las posturas del asiento, lo cual es un plus.

Posee un soporte lumbar para aquellos que sufren en esta zona tras estar muchas horas delante del ordenador. Precisamente el respaldo está elaborado en tela de rejilla que permite que el aire circule y la ventilación en la zona sea mejor. Y eso, en verano, es un plus muy importante, aunque en invierno puede pasar algo de factura. Además, señala que “esta silla profesional ha sido probada para uso en oficinas y cumple los requisitos de seguridad, estabilidad y durabilidad que establecen las siguientes normas: EN 1335 y ANSI/BIFMA x5.1”. Tiene dos reposabrazos fijos y está diseñada en color gris oscuro. Su precio es de 159 euros.

Comentarios positivos

En la web de Ikea este es el modelo más popular de todos, por ello cuenta con más de 200 comentarios. Así, los usuarios le otorgan una valoración de 4,5 sobre 5 de media donde lo que más destacan es su facilidad para montarla y su funcionalidad. “Es muy cómoda y permite una buena posición para usarla durante bastante tiempo seguido”, “es de locos, posiblemente la mejor silla de escritorio que he comprado en mi vida” o “usaba esta silla en mi oficina, y ahora con el teletrabajo me he comprado la misma. Me gusta por la comodidad y puedo mantener la espalda recta”, son algunas de las opiniones. Por contra, los comentarios que le otorgan menos puntuación critican su precio, que consideran elevado.