Tenemos la percepción de los italianos de ser gente presumida, siempre bien arreglada, elegantes, galanes y con una habilidad especial para ligar, bien sean hombres o mujeres. Le dan mucha importancia tanto a su aspecto físico como a lo que visten y a pesar de nuestros rasgos comunes como latinos que somos, también tenemos algunas diferencias culturales.

Hay un detalle que ellos tienen y que nosotros no y que les ayuda a acelerar el metabolismo en lugar de a ralentizarlo y que es sencillísimo. Nosotros tenemos la costumbre de echarnos la siesta después de comer, pero los italianos hacen todo lo contrario, lo que llamar la "passegiata", que traducido al castellano es el paseo.

Lo que consigue el paseo es ayudar a la digestión del cuerpo, reactivándolo después de la comida, que suele ser el momento del día en el que más llenamos nuestro estómago, y aceleramos el metabolismo y, por tanto, la quema de grasas.

No se necesita nada más dos poner tus piernas a funcionar durante 15 minutos y que la pereza no te invada. De hecho, aparte de ayudar a bajar de peso, también será fundamental para quemar ese día en el que por lo que sea te has excedido un poco o has tomado alimentos que deberían ser solamente ocasionales por no ser excesivamente sanos.

Un truco es buscar un pretexto

Además es algo que puedes comprobar por ti mismo. Si tienes una pulsera de actividad (justo debajo te dejamos cinco opciones económicas y bien valoradas en Amazon) puedes ver que evidentemente el contador de pasos diario se incrementa (como mínimo recomienda la OMS dar 10.000) y además se aumenta la frecuencia cardiaca y el consumo de calorías.

Para andar además puedes buscar un pretexto. Por ejemplo, puedes aprovechar para ir a comprar algo a una tienda o supermercado que esté a unos minutos andando o si tienes perro puedes aprovechar ese momento para darle un paseo y así moveros los dos.

Y lo ideal sería que ese paseo de después de comer en sustitución de la siesta lo hicieses también después de cenar por el mismo motivo, porque así lograrás que el metabolismo se active y que te vayas a la cama más ligero y, por tanto, tengas un mejor descanso. Son pequeños trucos que no te llevarán mucho tiempo, que no trastocarán especialmente tu día a día y que a la larga, con una dieta y alimentación sana y con movimiento físico hará que pierdas esos kilos de más o que mantengas la buena forma.