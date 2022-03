El queso es uno de los grandes placeres de la gastronomía y además tenemos una variedad que es casi infinita. Igual es exagerado, pero en todo el mundo hay más de 2.000 variedades, a lo que hay que sumar los distintos formatos, texturas y variaciones de sabor, por lo que es un mundo gigante que nuestro paladar agradece enormemente en cuanto entra en la boca.

Los matices son muchos, pero principalmente vienen de la leche utilizada, que puede ser de vaca, cabra u oveja, por ejemplo; del proceso de elaboración, del tiempo y las condiciones del curado... Y también dependiendo de ese proceso se genera más grasa o no tantas.

¿Significa eso que nunca debería tomar queso? No. Como todo, simplemente hay que respetar aquellos alimentos que deberían ser más esporádicos, no excederse con las cantidades u optar por aquellos que no son tan grasos. Y en Mercadona tienes varias opciones, algunas menos calóricas que otras, que te pueden servir para dar sabor a tus preparaciones sin que la conciencia esté cargada de culpabilidad.

Mozzarella light

Es el más calórico de los cuatro propuestos, pero tampoco es una barbaridad. Solo tiene leche, coagulante y sal, nada más, por lo que el nivel de calorías disminuye notablemente. No es el clásico rallado para las pizzas, sino que se parece más al tipo Burgos. Muy a tener en cuenta en ensaladas, por ejemplo.

Entrepinares light en lonchas

Tiene un 40% menos de grasa, lo cual es considerable. Viene en lonchas, por lo que está especialmente indicado para sandwiches o para gratinar por ejemplo una carne o un pescado. La clave es no excederse, pero sí que es verdad que es bastante menos graso que todos los quesos y, de largo, es de esta lista el que tiene el sabor más intenso y más a queso tradicional. De hecho, ni se nota que es light, aunque tampoco es un curado.

Queso fresco desnatado 0% Burgos

No podía faltar un queso fresco tipo Burgos en esta lista. En concreto, este está desnatado y tiene 0% materia grasa. No tiene casi nada de grasa ni de hidratos y sí muchas proteínas, así que lo puedes combinar con casi cualquier cosa.

Queso fresco batido

Ya te hablamos de este prodigio de la alimentación recientemente. También está desnatado y lo único en lo que difiere del anterior es que en el proceso de elaboración se bate para que quede como en consistencia de yogur, por lo que se puede emplear en desayunos, para dar textura a batidos o como merienda, entre otras maneras de consumirlo.