Las llamadas de spam para vendernos cualquier cosa, que suelen ser de compañías telefónicas o de televisión son muy molestas. Vemos un número de teléfono desconocido y siempre nos asalta la misma duda: ¿Será alguien para vendernos algo o simplemente es una persona normal y corriente que nos quiere llamar por lo que sea? Al final lo cogemos y pensamos que no deberíamos porque es spam.

Cada vez son más personas que optan por bloquear esas llamadas para que directamente dejen de llamar, porque además si les colgamos o pasamos de ellas sabiendo quienes son insistirán hasta hacer que nos hartemos de ellas.

Los nuevos smartphones suelen traer ya aplicaciones preinstaladas que, en función de las denuncias de otros usuarios, advierten cuando alguien te llama de que es un llamante no deseado y de que podría ser spam, pero eso precisamente no impide que nos sigan insistiendo y que el teléfono suene. Y por más que digamos que no nos interesa, siguen igual.

Muy sencillo

Para ello solo deberemos ir a la aplicación de teléfono y buscar la llamada incómoda para bloquear ese número de teléfono. Pincha de forma prolongada sobre ese número o despliega el menú tras pinchar en él, dependiendo de tu móvil.

Acto seguido, simplemente te saldrá la opción de bloquear a ese número y ya está. Al menos desde ese mismo teléfono no te volverán a molestar nunca más.

De todos modos, eso no quita para que no te puedan llamar con otro, pero repite la operación y ya verás como en poco tiempo dejan de entrarte llamadas incómodas o su número se reduce prácticamente a cero.

Ni qué decir tiene que no solo sirve para este tipo de llamadas, también para cualquier persona, por lo que si queremos bloquear cualquier número hay que hacer los mismos pasos para que no nos moleste.