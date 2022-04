Los juegos de mesa son de los regalos estrella. Los hay de todos los precios, todos ellos aseguran diversión y la variedad es tremenda, para todos los gustos y edades. Por ello, y más ahora, son unos superventas. Pero además no solo están los que están destinado a la pura diversión en grupo, porque también los hay para estimular la imaginación o la resolución de problemas.

Y aunque la variedad es muy amplia, hay algunos que no salen de los primeros puestos de los más vendidos y es porque garantizan mucha diversión. Además, dentro de una versión original, hay muchas opciones que le dan vida y un nuevo aire, por lo que puedes probar varias alternativas de un mismo juego.

5 - Monopoly

Quizá esperabas que estuviera más arriba en la lista. Este es uno de los juegos que más engancha en una partida porque tiene parte de azar y otra parte de pura estrategia. Y por qué no decirlo, arruinar a tus familiares y amigos tiene su punto. Debes conseguir comprar propiedades, construir, no arruinarte, equilibrar las finanzas y poco a poco ir destronando a todos tus rivales. Además no solo está la versión clásica, también hay de ciudades, series, videojuegos e incluso uno electrónico, con tarjetas de crédito en lugar de billetes.

4 - Uno

Fácil de aprender y de jugar. A los más pequeños les encanta y tiene una mecánica de juego rápida que engancha. Es muy familiar y socorrido para cualquier momento. También tiene otras versiones, pero en este caso la clásica es la reina indiscutible.

3 - Virus!

Quizá sea por la pandemia, pero este juego se ha aupado al podio. Es para dos jugadores como mínimo (punto a favor) y hay que usar, a través de cartas, todos los medios posibles para eliminar los virus que campan a sus anchas por un hospital. Incluido, por supuesto, el sabotaje a otros jugadores. Adictivo y apto para niños a partir de 8 años.

2 - Party & Co

También tiene varias versiones temáticas, pero la original ya es muy divertida de por sí, sobre todo por su variedad. Las cinco pruebas (marcas, mímica y sonidos, pregunta, dibujo y palabras prohibidas) le dan muchísima vida al juego y promete muchas risas y juego en equipo. Aparte las partidas no son demasiado largas, así que prometen horas de diversión.

1 - Catán

El rey de reyes. Más de 20 millones de unidades vendidas en todo el mundo avalan a este juego de transacción en el que su punto más fuerte es la negociación con otros jugadores, lo que le convierte en un juego totalmente adictivo. El leit motiv del juego es ir colonizando la isla, pero luchando por los recursos con el resto de jugadores. Poca sorpresa con el número uno.