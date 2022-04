La primavera y el verano gustan a casi todo el mundo. Dejamos atrás los abrigos, la nieve, las heladas y el frío intenso para ir quitando capas de ropa al mismo tiempo que suben las temperaturas.

Ahora bien, toda parte positiva tiene su lado negativo. Por supuesto, el calor abrasador no gusta y es muy desagradable, pero otro efecto de esta época del año que incluso es todavía peor es tener que aguantar el aumento de los insectos. Las moscas tira que te va, que son muy pesadas pero al menos, salvo algunas excepciones, no muerden y no dejan picor ni grandes marcas.

El gran problema son los mosquitos. Son más pequeños, más difíciles de ver, se sienten mucho menos en la piel y pican muchísimo. Tanto en cantidad como en sangre extraída. El resultado son unos avones que pican, que duran unos días y que son muy molestos e incluso dolorosos.

Lo mejor es prevenir. Ya te hablamos por ejemplo de plantas de interior que consiguen ahuyentar los mosquitos, pero es muy posible que no sea suficiente.

La solución de Lidl

Pero no te apures porque Lidl tiene la solución. No es nada desconocida, no es nada revolucionario ni nada que no conozcas. Ahora bien, en lo que seguramente será imbatible será en precio. Todo lo que tiene Lidl en su catálogo destaca por su bajo coste para el bolsillo del cliente y esto tampoco es una excepción.

Quizá no te podrías esperar que se vendiesen mosquiteras en Lidl, pero sí, se venden y a muy buen precio. Y, sobre todo, si estás preocupado por el tamaño de la ventana no lo hagas, ya que trabajan con las medidas estándar.

En cuanto a alternativas y precios hay muchas, pero todas ellas vienen con un sencillo kit de instalación. Por ejemplo, en los modelos extensibles "se monta fácilmente sin taladrar ni serrar; también en ventanas con persianas", explica Lidl, ya que se sujeta gracias a la fijación de la altura mediante resorte de gas a presión.

Y en cuanto al abanico de precios, cambia dependiendo del tamaño y de si la mosquitera es extensible, plisada o enrollable, pero todas ellas se mueven entre los 20 y los 35 euros.