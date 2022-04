El uso del papel pintado es como el Guadiana, a veces tiene un auge y otras no tiene tanta presencia en las tendencias a la hora de decorar. Pero ahora estás de enhorabuena, porque ha regresado y con muchísima fuerza y es una opción muy escogida entre interioristas profesionales y también entre personas normales y corrientes.

La paleta de colores es muy grande y esa es una de sus fortalezas, pero gracias al progreso de la tecnología y de los materiales hay infinidad de opciones y de estilos que pueden casar perfectamente con tu hogar. Por eso os dejamos cinco ventajas del papel pintado sobre la pintura tradicional de las paredes.

Variedad infinita

Ya te lo hemos introducido en el párrafo anterior, la variedad es prácticamente infinita tanto en motivos como en colores. La calidad además es superlativa y hay técnicas que reproducen al detalle cualquier elemento que queremos. Además no solo hay estampados, también colores lisos que pueden combinar perfectamente con la pintura de las paredes. Es decir, la mitad superior pintada y la mitad inferior contrastada con papel pintado.

Resistencia

No, no se rompe y de hecho tiene una vida útil mayor que la pintura de las paredes, cuya pintura tiende a desgastarse incluso con mayor facilidad. Es totalmente normal que se despegue por alguna esquina haya algún picazo, pero nada que no se pueda arreglar pegándolo de nuevo o con trucos de manitas.

Se limpia muy fácilmente

Hay pinturas especiales que son lavables y utilidades como el famoso borrador mágico del que ya te hablamos en un artículo, pero por norma general es mucho más rápido, cómodo y sencillo limpiar el papel pintado. El propio fabricante te dirá la fórmula y cómo hacerlo, pero con agua tibia y jabón será más que suficiente.

Más fácil todavía de instalar

Pintar no es difícil ni lleva demasiado tiempo, pero lo que sí que no negarás es que forrar todos los muebles, moverlos de sitio si podemos y revestir las esquinas para hacer los bordes es lo que más pereza da sin duda. Además es muy común que tengamos que usar dos capas de pintura como mínimo, al contrario que con el papel pintado. Una pasada, cuidado con las burbujas de aire y listo.

Para mejor agujeros y desperfectos

Las paredes pueden tener agujeros que queramos tapar, descorchones o cualquier desperfecto. El viejo truco de poner muebles o cuadros no falla, pero también sirve hacerlo con el papel pintado.

Bonus: ventajas estéticas

Una de regalo. El papel pintado puede crear ambientes únicos en algunas estancias, juegos ópticos con espejos y la iluminación, se puede poner solo en una pared de una habitación o en todas y por si fuera poco hace que tu casa sea única, mucho más que con la pintura tradicional.