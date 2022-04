La lavadora es uno de los electrodomésticos más importantes de nuestras vidas sin duda alguna. Nos quita una barbaridad de tiempo de lavar la ropa a mano y nos ha hecho todo mucho más fácil.

Ahora bien, al contrario de lo que puedas pensar, no solo está pensada para la ropa, las sábanas, toallas, cortinas y otros textiles del hogar, ya que también se pueden agregar otros elementos que quizá te parezcan inverosímiles.

De todos modos hay que tener en cuenta que al ser artículos delicados es necesario seguir unas pautas bien claras para no fastidiar ni lo que metamos dentro del electrodoméstico ni, mucho menos, la propia lavadora, que es un elemento ya caro de por sí como para fastidiarlo nosotros.

Almohadas

El mayor enemigo son las manchas amarillas que ya te contamos cómo puedes quitar de tu colchón. Evidentemente, el colchón no se puede meter en la lavadora, pero no sucede lo mismo con las almohadas, que sí que pueden entrar y dejarlas limpias e higiénicas. En cuanto termine el programa, sácalas para que se sequen y no aparezca el temido moho.

Peluches

Quizá sí que supieras que los peluches se pueden lavar en la máquina, aunque con mucho cuidado para que no pierdan su relleno y se destrocen, lo que puede romper muchos corazones, empezando por el tuyo. Simplemente recuerda que debes retirar todas las pilas si las lleva y cuanto más llena esté la lavadora, mejor, porque así no estarán danzando por el tambor a altísimas velocidades.

Cortinas de plástico

Son muy típicas para la ducha y son de las que más cuidados necesitan. Ni se te ocurra centrifugar ni poner agua caliente, porque por un lado puedes dañarlas de forma irreversible y por otro puedes borrar los dibujos que puedan tener. También deberás utilizar un programa corto.

Alfombrillas de coche

En los sitios especializados de lavado de coches hay máquinas especialmente diseñadas para limpiar las alfombrillas y dejarlas impolutas, pero también puedes subirlas a casa y lavarlas con un programa corto. Eso sí, después de aspirarlas y sacudirlas para que solo se queda en la lavadora la suciedad más incrustada.

Alfombras de puzzle

Siguiendo con alfombras, estas son de las comunes cuando hay pequeños en casa. Desmonta cada una de las piezas y mételas en la lavadora con agua fría.