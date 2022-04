Las freidoras de aire sirven para muchísimas cosas más que simplemente para hacer patatas sin nada de grasa, aunque ese es su uso principal. También se pueden preparar verduras o carnes, incluso empanadas, también croquetas o empanadillas... Y los postres no se quedan atrás.

Ya te enseñamos cómo se puede hacer tarta de queso en las airfryers, pero no es el único postre que se puede preparar en este pequeño electrodoméstico. Tiene una gran ventaja y es que al fin y al cabo la técnica de cocinado es muy similar a la de un horno, por lo que cualquier cosa que pueda ir en el horno puede terminar en una freidora de aire. Ahora bien, también es verdad que si no tiene mucha capacidad no podrás hacer grandes preparaciones.

En este utensilio se pueden hacer flanes de huevo, que son de los postres más típicos y consumidos en España. Y la preparación no puede ser más sencilla. Al final la forma de hacerlo es la misma, solo cambia el lugar y el tiempo en el que se prepara.

Ingredientes

Cuatro huevos

Medio litro de leche entera

200 gramos de azúcar

Caramelo líquido al gusto para decorar

La receta

Hasta la parte del cocinado todo lo demás es igual que cualquier flan de huevo. Mezcla hasta que se quede bien homogéneo los huevos con el azúcar y, cuando esté, agrega la leche y remueve hasta que todo quede perfectamente integrado.

Antes de verter la mezcla en el molde, echa caramelo líquido al gusto, así le dará ese tono oscuro tan característico y sabroso al fondo, que cuando se desmolda pasa a estar arriba.

Ahora simplemente echa la mezcla de huevos, azúcar y leche en el molde y mételo a la airfryer a 160º durante 15 minutos. Y ya está, no hay nada más que hacer que eso. En total, entre preparar la mezcla y hacer que cuaje el flan te habrá llevado, como máximo, 20 minutos. Lo único es que, como casi todos los postres, hay que dejarlos enfriar un rato antes de disfrutarlos.