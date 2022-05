Se llama borrador mágico y hace totalmente honor a su nombre. Sirve para eliminar un montón de manchas que otros productos no pueden eliminar, es económico y, sobre todo, posee una efectividad que te sorprenderá totalmente. Y aunque es cierto que hay que tener un cierto cuidado con su uso sobre algunas superficies, si sabes dónde utilizarlo no querrás usar otra cosa a partir de ahora.

A simple vista no deja de ser una esponja blanca pequeña, del tamaño de una para fregar los platos más o menos. Su secreto es la espuma de melamina, que es un limpiador con propiedades abrasivas. Por un lado, actúa como una especie de lija muy sutil que despega la suciedad y por otro al tratarse de una espuma, ésta se queda pegada a ella. Todo ello sin productos químicos.

Para usarla solamente deberás humedecerla un poco y pasarla por la zona de la que quieras quitar la mancha que no hay manera de retirar. Después, sécalo con un paño. No sirve para hacer limpieza general, céntrate en problemas de difícil solución para no dañar los muebles o electrodomésticos.

¿Para qué sirve por ejemplo?

Para aquellas zonas en las que se incrusta la suciedad. Por ejemplo sirve para los rodapiés, las manchas de las paredes, los alféizares de las ventanas o lo que los pequeños deciden pintar en las paredes y suelos de casa y que no hay manera de eliminar.

Pero no se acaban ahí los usos, ya que se puede usar para las juntas de los azulejos, para las zapatillas blancas, quitar grasa incrustada, puede ser efectivo para el óxido o las barandillas.

Ahora bien, no salgas de ahí. Evítalo para todo tipo de pantallas, la vitrocerámica, todo lo que sea de madera o piedra o el coche, por ejemplo.

¿Dónde se compra?

Hay varias opciones, pero en la mayoría de supermercados está disponible. Por ejemplo, Mercadona tiene una opción de la marca Bosque Verde muy económica, con tres esponjas que no llegan ni a dos euros. Además, en El Corte Inglés, Carrefour, Día o Eroski venden el de Don Limpio, uno de los más efectivos de todo el mercado. Vienen dos unidades por un precio de 3,19 euros.

Y otra opción que cada vez convence a más personas es adquirirlo por Amazon, porque hay un montón de posibilidades que, aunque nos costarán más (entre 10 y 14 euros), podemos encontrar posibilidades con entre 10 y 20 esponjas mágicas.