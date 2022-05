Los mosquitos son, para muchos, lo peor de una de las mejores épocas de año. Calorcito, playa, piscina, terrazas, refrescos, vacaciones... El verano es sinónimo de todo eso y de más cosas positivas, pero también es verdad que el número de mosquitos se multiplica y son muy molestos.

Ellos mismos son un incordio, pero las picaduras lo son todavía más. Cuando nos chupan la sangre nos crean un avón que o bien pica o bien, incluso, puede llegar a ser doloroso. Y como lo hagan en una zona más sensible, como un dedo, puede llegar a desesperar.

Para tratar de alejarlos de nuestra vida hay varios métodos. Hay quienes optan por las mosquiteras, que son un método muy efectivo en casa. Otras eligen las pulseras antimosquitos, que tienen un olor muy característico que les desagrada. Y también está el empleo de plantas, un remedio natural que aparte dará colorido y aroma a tu casa.

Soluciones hay muchas y todas son más o menos efectivas. Pero hay una que también está triunfando, que es económica y que seguro que ya has visto en más de una ocasión y es apostar por las lámparas antimosquitos.

Mecanismo de bar

Posiblemente lo hayas visto en un bar o restaurante. El aparato en cuestión es una lámpara que se coloca en casa o en el exterior, como en la mesa de la terraza o del jardín, y que posee una luz muy intensa que atrae a los mosquitos. Cuando estos chocan con la luz, una pequeña descarga eléctrica los mata.

Además de su precio, este utensilio tiene dos grandes ventajas. Una es que no gasta mucha energía y la segunda es que te sirve para cualquier tipo de insecto, no solo mosquitos. Porque el verano también es época de moscas y no son precisamente compañeras agradables.

Leroy Merlín tiene varios aparatos en su extenso catálogo, pero hay uno que sobresale por su calidad y precio, que es el matamosquitos compacto eléctrico de 7W de la marca Coati. Su precio es de solo 11,99 euros y tiene un alcance de 25 metros cuadrados, por lo que cogerá el salón entero, una habitación o la zona de terraza o jardín.

"Va muy bien y es barato. No encontraréis nada mejor por el mismo precio", "muy efectivo, segunda vez que lo compré" o "magnífico, desde que compré el matamosquitos estamos durmiendo tranquilos sin picaduras", dicen algunos de los clientes que han comprado y probado el aparato.