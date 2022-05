Trabajar el abdomen es muy importante para nuestro bienestar, ya que más allá de la estética (que es importante porque marcar cuadraditos gusta), cuanto más fuerte esté menos dolores de espalda tendremos, mejora la salud de los intestinos y también se protegen mejor los órganos internos. Y sí, también quedan de lujo y más ahora que vuelve el calorcito y que se pueden enseñar.

Es uno de los ejercicios más fáciles y sencillos de hacer. La técnica, aunque hay que hacerla bien, no tiene ningún misterio, no se necesita ir a un gimnasio y se pueden hacer cómodamente en casa. Sufriendo un poquito, eso sí, pero no se necesita gran cosa.

Una de las primeras dudas que flotan en el ambiente a la hora de hacer abdominales es cuántos se deben hacer al día. Se especuló con que Cristiano Ronaldo hacía unos 3.000 al día, pero el astro portugués ya dijo que eran unos 200 o 300. También se habló mucho de los que hacia el expresidente José María Aznar, que también se cuentan por miles.

El número exacto depende de muchos factores, como de tu condición física, tu metabolismo o el objetivo que se desee lograr, pero se puede hacer una estimación muy fidedigna con la realidad. Ahora bien, la recomendación es que siempre se consulte con un experto para realizar una buena tabla de ejercicios, porque tampoco hay que hacer únicamente los clásicos, hay otras partes del core que es necesario ejercitar.

Unos 200 o 250 por día repartidos en series de 50 está aceptado, aunque repetimos que el número final depende de varios factores. Y también es muy importante que tengas en cuenta que este ejercicio sirve para tonificar y fortalecer, pero sin una dieta sana y equilibrada ese esfuerzo se habrá hecho en vano.

Para poder lucir unos abdominales definidos es necesario limitar lo máximo que se pueda la grasa abdominal y eso solo se puede conseguir con un estilo de vida saludable.