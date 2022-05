Un elemento totalmente natural nos ayuda a no planchar o si es necesario solo lo será un poco, sin esfuerzo y sin el engorro que supone estirar una prenda que esté muy arrugada.

Planchar no gusta y de hecho está en la lista de tareas domésticas que más detestan los españoles sin ninguna duda. Es lo más costoso en cuanto a tiempo y no estamos para perderlo especialmente por estar a todas horas ocupados con la casa, la familia, los niños si los tenemos, la pareja o simplemente por el trabajo, que nos puede hacer estar todo el día fuera de casa.

Por eso cada pequeño detalle cuenta. Ya te contamos en un artículo dos trucos sencillísimos para limitar la tarea de planchar la ropa y que puedes poner en práctica en cualquier momento, pero si usas secadora estás de enhorabuena, porque gracias a un producto que posiblemente no te imaginas la ropa no solo saldrá seca antes, sino que además no habrá que plancharla.

Culpa de las ovejas

Se trata de unas bolas de lana de oveja que son totalmente naturales y ecológicas. Para utilizarlas solo hay que meterlas en el tambor de la secadora junto a la ropa mojada y usará su poder de absorción para eliminar antes el agua sobrante, al mismo que tiempo que al ser bien suaves tratan las prendas con delicadeza e impiden que se arruguen.

Según se asegura en el envase, el tiempo de secado se reduce hasta un 40% y están formadas por lana 100% natural de oveja. Ahora bien, al ser natural, es posible que huelan algo fuerte, por lo que dependiendo qué marca compres es aconsejable meter aceites esenciales para darle un buen aroma a la ropa.

Además, suelen actuar como un suavizante natural, por lo que para los más puristas o aquellos que no quieran usar muchos productos químicos en la lavadora y secadora será ideal.

Generalmente vienen en paquetes de 6 u 8, que suelen costar alrededor de 15 euros en plataformas como Amazon, pero no te apures, se pueden usar en varios lavados y además no se usan todas de golpe. De hecho, con unas 3 o 4 será más que suficiente.