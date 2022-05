Karlos Arguiñano sigue incombustible. A sus 73 años sigue teniendo una enorme vitalidad, atendiendo sus negocios, a su numerosa familia y también continúa deleitando con su cocina fácil, rica y con fundamento. Nunca ha ocultado que hay que disfrutar con la comida, con un buen chuletón o con algún que otro exceso de vez en cuando, pero hay un método que ha seguido desde hace muchos años y que hace que se mantenga hecho un chaval.

Lo curioso del caso es que el consejo se lo dio un médico de Zaragoza hace 45 años y todavía lo cumple a rajatabla. Le dijo que era uno de los secretos para estar joven y sano y no se equivocaba.

Aunque el truco principal es la dieta CLM, también ha llevado a cabo otros más pequeños que han mejorado su calidad de vida. Por ejemplo, contó en una reciente entrevista que se ha quitado el azúcar del café, porque al año suponen más de 700 terrones, y también que ha limitado la grasa salvo para cocinar, haciendo gala de una de sus máximas, que es que se puede cocinar de forma divertida y con mucho sabor, pero de manera sana.

Qué es la dieta CLM

Otro de los grandes consejos del cocinero vasco es que se eviten los ultraprocesados y que se cocine en casa, con ingredientes lo más naturales posibles y con presencia de verduras.

Aparte, también sigue una de las máximas más importantes para mantenerse sano, que es hacer ejercicio físico todos los días. Y él es un gran ejemplo de que no hace falta hacerlo de forma muy intensa, ya que simplemente camina unas dos horas al día, lo que le hace estar fuerte físicamente, con energía y, además, mantener a raya su peso.

Pero esto último lo consigue gracias a la dieta CLM, que significa Come La Mitad. No hay que llenarse ni comiendo ni tampoco llenar el plato para evitar la tentación. "En vez de 3 cazos de alubias, cazo y medio; en vez de 220 gramos de carne, 100 gramos de carne; y en vez de dos bolas de helado, una. Se trata de comer la mitad haciendo la misma comida. Es un consejo que me dio un médico hace 45 años, en Zaragoza, donde yo trabajaba de cocinero antes de montar restaurante. Y me lo dijo así: 'Karlos, la mejor receta para adelgazar es CLM'", dijo el cocinero en la entrevista.