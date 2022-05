Es ley de vida. Aunque haya una prenda de ropa que nos encante, el paso del tiempo y de los lavados hace mella en los tejidos, especialmente en aquellos que son de fibras naturales. Y es lo más normal del mundo que aparezcan pelusas, síntoma inequívoco de que la prenda ya tiene una edad.

Ahora bien, no está todavía para jubilarla, sobre todo si la has tratado con cariño y mimo. Y no solo a la ropa, también le pasa a otros tejidos del hogar como los sofás, las fundas, las mantas o las toallas.

Hay muchos remedios que sirven para quitarlas de forma natural y rápida, pero nada como utilizar un aparato eléctrico. Fácil, sencillo, muy rápido y, sobre todo, sin esfuerzo. Y no es lo mejor eso, es que estamos hablando de unos aparatos que no llegan generalmente ni a los 15 euros. Es decir, una inversión más que rentable.

El rey de Amazon

Dentro de Amazon hay una barbaridad de opciones de muchos aparatos eléctricos, lo mismo que sucede con los quitapelusas. Pero hay uno que es el rey. Es de una marca reconocidísima y muy prestigiosa y suma más de 60.000 valoraciones de los usuarios y usuarias, que se han enamorado de este pequeño artilugio. De hecho, tiene 4,6 estrellas de un máximo de 5.

Es el modelo Philips GC26/00 y tiene muchas características que han propiciado que sea un auténtico superventas. Es eléctrico, fácil de utilizar, se puede emplear en cualquier tipo de prendas "ya se trate de una sudadera o unas sábanas". Su cuchilla realiza hasta 8.800 rotaciones por minuto y posee una tapa de ajusta para las prendas más delicadas.

Aparte viene con pilas y con un pequeño cepillo de limpieza que entra y sale sin problemas de los orificios, que son de tres tamaños para agarrar cualquier pelusa por pequeña o grande que sea.

Pero lo que de verdad ha cautivado a los clientes es su precio, ya que este artilugio tan socorrido y que tan bien funciona tan solo cuesta 12,99 euros. Nada más. Es el más vendido dentro de su categoría, es barato, tiene grandes valoraciones y opiniones y cumple su función a la perfección.