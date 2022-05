Los atascos en el fregadero, en la bañera o donde sea son de lo más molestos. Esa sensación de hacer todo lo posible para eliminar el tapón y hacer que el agua corra de nuevo y que la balsa de líquido se vaya a otra parte es altamente frustrante cuando no se consigue, porque además no se suele ver la luz al final del túnel.

En cuanto a opciones, hay muchas para conseguir que el atasco se elimine. Una de las que ya te hablamos es echar mano de los remedios caseros, los de toda la vida, que son muy efectivos. En ese aspecto, el bicarbonato es el rey.

Pero es verdad que a veces no es suficiente. Entonces nos vamos a una solución parecida, que es emplear los geles especiales antiatascos, que se pueden encontrar en cualquier supermercado o droguería. Y eso por no hablar de la primera solución de todas, que es darle con el desatascador de ventosa arriba y abajo hasta que se marcha.

Antes de llegar al caso extremo de tener que llamar a un especialista a que nos arregle el estropicio todavía hay soluciones intermedias y una de ellas se vende en Amazon y, de hecho es la más vendida.

Caña de pescar

Aunque parezca extraño, tiene un funcionamiento parecido al de una caña de pescar. En cierto modo así es el mecanismo de empleo. Se trata de un desatascador en espiral manual y que no puede ser más sencillo de emplear.

Está enrollado y es un alambre en espiral que se mete por el agujero del desagüe y al que le da vueltas con una manivela que viene incorporada. Ese cable va avanzando por la tubería hasta que engancha la suciedad. Entonces solo debes volver a girarlo hacia el otro lado para conseguir "pescar" el tapón y conseguir eliminar el atasco.

Aunque es especialmente eficaz contra cualquier suciedad, por su forma recoge los pelos sobre todo, por lo que para la bañera o la ducha será un as. Por la longitud no te preocupes, ya que hay tres metros de cable, y aparte es respetuoso con el medio ambiente ya que no emplea químicos ni productos líquidos.