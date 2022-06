De forma repetida la Guardia Civil, a través de sus redes sociales, pone a prueba a sus seguidores con temas diversos, entre los que se encuentra la seguridad vial. La siniestralidad sigue siendo muy alta (todo lo que no sea 0 es demasiado alto) y es una responsabilidad de todos tratar de reducir ese número de accidentes y de muertes.

Y aunque la mayoría de la población tiene el carnet de conducir y si no lo tiene posee unos conocimientos básicos, todavía hay algunas normas de seguridad vial que o bien no conocemos o sí que lo sabemos pero no lo aplicamos como debe ser.

Unas de las publicaciones más recurrentes tienen que ver con la circulación de las rotondas. Es fundamental saber que la preferencia de paso la tiene aquel que está circulando dentro de ella y que, aquellos que se incorcoporan, deben respetar el ceda el paso existente en todas ellas.

Esa norma está más interiorizada que otra de las clásicas que no se cumple tanto y es que en una rotonda hay que circular por el carril derecho y emplear el izquierdo para adelantar. Lo mismo que es obligatorio salir de ella por el carril derecho y no por el izquierdo, lo cual ocasiona numerosos accidentes.

Pero una de estas normas cambia si hay ciclistas de por medio. Son especialmente vulnerables ya que no poseen la protección de la carrocería, como sí sucede en un coche, una furgoneta, un camión o un autobús. Por eso hay que extremar las precauciones.

Tal y como ha recordado la Guardia Civil a través de sus redes sociales, cuando un grupo de ciclistas circula en pelotón (deben hacerlo en fila india, de uno en uno), en cuanto el primero entre en la rotonda todo el grupo tiene preferencia para circular juntos.

#SabíasQue cuando un grupo de #ciclistas circula en pelotón tienen preferencia en una rotonda siempre que el primero haya iniciado el cruce?

Los vehículos que están dentro deben esperar a que pase el último ciclista del grupo#SeguridadVial pic.twitter.com/gDcSw2SguY — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) 31 de mayo de 2022

Si de coches se tratasen, los que deben incorporarse deben esperar, pero en este caso son los vehículos que circulan por el interior de la rotonda los que deben aguardar a que todo el grupo de ciclistas se incorpore.

Ahora bien, parece viendo los comentarios en las redes sociales que no es una norma que entusiasme a los conductores, que piden que se vigile más las malas prácticas de los ciclistas, como saltarse stops o semáforos, que a ellos.