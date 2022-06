No, no tiene que ver con los ronquidos, aunque estaría muy bien que también los mitigara o directamente los eliminara. El nombre hace pensar que es para un mejor descanso, pero en realidad no tiene nada que ver con ello y sí con la salud capilar.

En concreto se ha convertido en el producto de moda para el cuidado del pelo porque consigue tanto fortalecerlo desde la raíz como prevenir la caída del cabello, uno de los problemas más importantes en cuanto a la cabeza se refiere y que más quebraderos ocasiona tanto en hombres como mujeres. La ronquina se puede encontrar en champús y otro tipo de productos para el cabello, pero ha conseguido ser realmente eficaz como tónico natural, que combina ingredientes naturales y con poderes fortificadores del pelo para lograr que crezca más sano y robusto y, por tanto, no se caiga. Pero no se queda ahí el asunto, ya que también se ha demostrado que ayuda a la eliminación y la no aparición de la caspa, para dar volumen e incluso para retrasar la aparición de las canas. Pero sobre todo, es muy eficaz para que el control de la grasa capilar. Se ha puesto de moda y no es para menos. ¿Cómo afecta el embarazo a la salud mental de la mujer? Dónde comprarlo Su nombre proviene de la combinación de sus dos ingredientes principales, que son el romero y la quina. El primero es un viejo conocido de los productos de cuidado capilar porque consigue estimular la circulación de la sangre del cuero cabelludo y además fortalece el pelo, mientras que el segundo ayuda a que el folículo se "ancle" más a la cabeza. En definitiva, que sea más difícil que se caiga. El que ha conseguido establecerse como líder absoluto del mercado es el de Kesmar, aunque eso no quiere decir que no haya otras opciones como la fabricada por Armonía Cosmética Natural u otras. El portal en el que ha arrasado principalmente es Amazon, donde se puede encontrar un litro por 6,90 euros, un precio más que competitivo. Y por si fuera poco, ha cautivado a los clientes, ya que el 69% de ellos le dan 5 estrellas al producto y la media de valoraciones es de 4,5. También se puede comprar en tiendas especializadas en salud y, por ejemplo, en Primor. Azul o naranja Generalmente la habrás encontrado en dos colores bien llamativos, el naranja y el azul. El más común es el primero y es el que está indicado para casi todo el mundo. Trucos y consejos para hidratar el pelo seco y dañado Pero el azul es especial para dos tipos de cabellos. En primer lugar para los rubios y claros, ya que esa ligera pigmentación azul ayuda a evitar que haya reflejos amarillos o anaranjados. Y en segundo lugar, para los canosos, precisamente por el mismo efecto.