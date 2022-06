El verano tiene muchos puntos positivos. Suben las temperaturas, está asociado a las vacaciones seas trabajador, estudiante o jubilado, puedes ir a la playa o a la montaña, disfrutar en una piscina, aprovechar que el día alarga para hacer muchas cosas...

Pero también tiene su parte negativa, sus aspectos que no son tan molones. No todo iba a ser idílico, por desgracia. El caso es que, aunque el verano es una maravilla, el calor hace que el número de insectos aumente exponencialmente y son especialmente molestos.

Las picaduras de mosca negra hacen mucho daño, en cuanto a mosquitos estamos entre el común de toda la vida que se pega festines a costa de nuestra sangre y el tigre, otro que hace heridas considerables. Hay más arañas, más moscas con la pesadez que les caracteriza...

Pero hay un insecto que, si lo ves, tiene aspecto amenazante y que parece que te va a dejar seco de sangre si te pilla por banda de lo grande que es, pero no te confundas ya que es totalmente inofensivo. No pica, no le interesa tu sangre, no te va a hacer absolutamente nada y, por tanto, no debes matarlo.

No es ni un mosquito aunque lo parezca

Aunque por su aspecto parezca un mosquito gigante no es ni un mosquito. Es una tipula y en realidad pertenece a la familia de los dípteros, que son unos insectos con patas y cuerpo alargado y fino. En cuanto a sus alas, estas están siempre desplegadas, aunque no esté volando o no se preparase para hacerlo. De hecho, su vuelo es un poco torpe y mucho menos ágil que el de los mosquitos, por lo que es más fácil de capturar.

Hola, me presento, soy un tipula, comúnmente conocido como "mosquito gigante".



Por el desconocimiento de muchas personas, me están quitando la vida sin ser un peligro. No me alimento de tu sangre. Me alimento del néctar de las flores y ayudo a polinizar.



Por favor no me mates. pic.twitter.com/snEEoXjiJW — alfonso🕷️ (@alfonsog3_) 23 de mayo de 2022

Su tamaño es muy variable, aunque los más grandes en España suelen llegar a los 60 milímetros, si bien en las zonas tropicales son más grandes, hasta casi el doble. Su tamaño y aspecto los hace asemejarse a los mosquitos y, por ende, merecedores de ese apodo, pero no hacen nada de nada ya que se alimentan del néctar y de las flores.

Pero hay un dato que es muy llamativo y que da buena cuenta de la diferencia entre las tipulas y los mosquitos y es que los primeros viven entre 8 y 12 años y los mosquitos tienen una esperanza de vida de apenas una semana.