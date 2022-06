A la hora de hablar de viajes y de posibles destinos mucha gente piensa en los más clásicos y conocidos, pero hay también muchos que no son tan mediáticos y que bien merecen la pena una visita.

Y para los amantes de todo aquello que de primeras es inexplicable, para aquellas personas que disfrutan de la naturaleza y de los parajes vírgenes, para aquella gente que se queda alucinada al ver cosas que se salen de la norma hay un destino en Canadá que lo tiene todo para dejar con la boca abierta.

El nombre ya da una gran pista de lo que tenemos entre manos: Magnetic Hill. Es decir, colina magnética. Se trata de un lugar mágico, una colina en la que dejas el coche o cualquier objeto que pueda rodar y se va para arriba, desafiando las leyes de la física y de la gravedad.

De primeras da que pensar que este enclave, situado concretamente en New Brunswick, es mágico o tiene un cierto tinte de brujería. Llegas al lugar y te recibe un cartel que indica lo siguiente: "Aparca tu vehículo en la caja marcada en la carretera y experimenta el fenómeno que desafía a la gravedad".

Pero no, hay una explicación y como habrás podido imaginas es más sencilla de lo que puede parecer de primeras y es que se trata de una ilusión óptica ya que aunque nosotros pensemos que estamos ascendiendo, en realidad no es así. No es más que un engaño a nuestros sentidos.

Aun así no son pocos los visitantes que llegan a esta zona en busca de un fenómeno que es inusual en la naturaleza.

En el Moncayo también se puede ver

Y mucho más cerca, en el Moncayo, también hay una zona que se conoce como la cuesta mágica. Está en la carretera entre Agramonte, donde se encuentra el centro de interpretación y una zona recreativa, además del famoso sanatorio de antitubercolosos, y Tarazona, poco después de salir de Agramonte. Se trata de una pequeña cuesta que, si dejas el coche en punto muerto, se mueve también y es otra ilusión óptica que puedes vivir bien de cerca.