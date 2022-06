Ahora que estamos en pleno verano hablar de la Navidad se antoja, cuanto menos, perezoso. Aunque con las altas temperaturas que tenemos pensar en el fresquito del invierno no viene nada mal.

De todos modos, si hacemos una lista de cosas que nos suenan a Navidad todos pensaremos en turrones, en reuniones familiares, en Papá Noel y en los Reyes Magos... Y en el 'All I want for Christmas is you' de Mariah Carey.

Este tema es la estrella de este periodo del año sin duda alguna. De hecho se ha convertido en una especie hasta de himno. No es Navidad hasta que esta canción no suena y realmente empieza a taladrar en radios, en listas aleatorias, en tiendas o centros comerciales desde meses antes para ir entrando en materia.

Así desde 1994. Pero ahora Mariah Carey se enfrenta a un asunto espinoso por esa canción y que se va a los tribunales. Según adelantó el portal 'TMZ', la cantante estadounidense ha sido demandada por Andy Stone y le reclama a la artista un montante de 20 millones de dólares por plagiarle el tema.

Cinco años antes de la publicación del exitazo de Carey, según Stone, sacó una canción con exactamente el mismo título, es decir, 'All I want for Christmas is you'. Y no fue una canción que cayó en el olvido o que no tuvo éxito, ya que en la Navidad del 93 estuvo en lo alto de las listas de éxitos.

Stone defiende por un lado que la publicación del tema de Carey y su éxito hizo que la difusión y la popularidad de su canción cayesen. Y luego está el plagio del nombre, ya que nunca le pidió permiso para utilizarlo. Eso sí, aunque ambas comparten temática navideña, la letra y la melodía son distintas y se diferencian mucho.

De todos modos, lo que es un misterio de momento es por qué, siendo que lleva 28 años siendo un absoluto éxito, Stone ha interpuesto ahora la demanda y no mucho antes. Además, según la web de la oficina de derechos de autor de Estados Unidos hay un total de 177 canciones registradas con ese título, lo que puede indicar que a lo mejor la demanda no puede tener el éxito que espera.