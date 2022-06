Es verdad que suena a topicazo, pero no deja de ser precioso. Te vas a Disneyland París, uno de los lugares más bonitos de todo el mundo, con más magia y más idílicos, tienes planeado un momento que recordarás toda la vida. Estás nervioso, vas a dar el paso al fin de pedir matrimonio a la persona con la que quieres compartir el resto de tu vida.

Has planeado y repasado en tu cabeza cada detalle y te has imaginado el resultado final, de cuento de hadas en el lugar más indicado para ello. Y cuando llega de verdad se convierte en una pesadilla.

Y no, no es porque tu pareja diga que no. El caso es que un empleado de Disneyland arruinó la petición de pedida de mano de una pareja. Y las cámaras captaron el momento.

Frente al castillo de Disney, en una zona un poco elevada, el hombre, anillo en mano, se arrodilla ante la que espera que sea su futura mujer. Él sonríe, ella no se lo puede creer y la emoción le empieza a llenar. Sonríe también.

Y de repente aparece un empleado de Disneyland y cual árbitro señalando un penalti o una falta en pleno partido se interpone entre los dos, coge el anillo, baja las escaleras y les echa del lugar.

El novio, totalmente desencajado y sin entender nada, solo que le han arruinado el momento, le reprocha su actitud al empleado del parque y le dice que su novia había dicho que sí, lo cual le importa más bien poco al trabajador, ya que le dice que "es genial, pero aquí abajo (señalando la parte baja de las escaleras) será todavía mejor".

Este vídeo por supuesto se ha hecho viral en las redes sociales y ha desatado un aluvión de comentarios. Desde aquellos que se compadecen de la pareja hasta los que piensan que el trabajador simplemente hizo cumplir las órdenes, si bien muchos piensan que su actuación fue desmedida y que hay que tener un poco de mano izquierda para no fastidiar ese momento tan precioso.