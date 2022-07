Se tiene la falsa creencia de que comer mejor o bien directamente significa sacrificar el sabor. Es verdad que hay ciertas comidas que están indicadas para un consumo muy moderado que son una maravilla, pero eso no quita para que se pueda comer de manera sana, equilibrada y disfrutar del sabor natural e intenso de los alimentos.

Así, además, se conseguirá perder peso, algo que es fácil si sabes cómo. Hay que seguir unas reglas y trucos, optar por alimentos saludables y bajos en calorías y en grasas y, por supuesto, ayudarse del ejercicio físico para que, al final del día, se hayan quemado más calorías de las que hemos ingerido.

El objetivo al final es que esos kilos de más desaparezcan y estos pequeños trucos que recomiendan nutricionistas y expertos son muy fáciles de poner en práctica, muy útiles y ayudarán a conseguir el objetivo final al reducir el número de calorías de tus preparaciones.

Olvídate de las salsas

Prohibidas todas las que puedas comprar en un supermercado, aunque tengan la famosa etiqueta de ser light. Eso no significa que no puedas consumir salsas, pero deberás hacerlas de forma natural y a base de yogur natural o kéfir con frutos secos o especias. La mayonesa está repleta de aceite, el ketchup y la mostaza no son nada sanas y otras también tienen una cantidad de hidratos o grasas muy elevada.

Plancha, vapor y horno para evitar el aceite

Bien es sabido que los fritos no son amigos de la pérdida de peso por el aceite. Por eso la plancha, el vapor y el horno son opciones muy saludables precisamente por la ausencia de aceite. En este grupo también puede entrar tranquilamente una parrilla especial para microondas o la famosa freidora de aire caliente, uno de los electrodomésticos de moda.

Muchas verduras y hortalizas

Como ya te hemos contado en otros artículos, incluido el del Plato de Harvard, que es una regla de oro a seguir para conseguir perder peso, las verduras y las hortalizas deben llenar, como mínimo, la mitad del plato. Son alimentos sanísimos, saciantes, sin nada o sin apenas grasa, tienen minerales esenciales y poseen mucha fibra, lo cual ayudará a depurar el organismo y a ir bien al baño.

Mucha fruta, pero natural

No vale con tomarse un zumo de naranja del supermercado para tener esa falsa sensación de que hemos tomado fruta. Hay que tomarlas enteras, en piezas naturales y aprovechar las de temporada para ir variando y no cansarnos. Así se tomarán los azúcares necesarios de una forma sana y, además, al llenar el cuerpo se evita caer en la tentación de ingerir alimentos que no deberíamos comer. Es cuestión de coger el hábito.