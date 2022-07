Hay personas que se juntan con un fin que hacen que les estalle la cabeza a más de uno. ¿Qué pintaban por ejemplo Victoria Federica y Rihanna en París? Pues más o menos es lo que acaba de ocurrir entre Paz Padilla y Kerem Bürsin.

Podrían haber coincidido en un acto y hubiera sido hasta normal, pero no. Ambos grabaron un surrealista vídeo que ha incendiado las redes sociales. Para empezar, que el vídeo ya da buena cuenta de un detalle que no ha pasado desapercibido para miles y miles de fans del actor turco y es que se encuentra en España, lo que ha desatado la locura entre sus seguidores masculinos y femeninos.

Y luego está ya el contenido del vídeo en sí. Todo muy raro. Kerem Bürsin es una estrella mundial, un actor de gran y reconocido prestigio gracias al boom de las telenovelas turcas, que en España también están teniendo su auge. En concreto, levantó pasiones con 'Love is in the air'.

El caso es que pocos podían imaginar que el actor turco iba a ser uno de los protagonistas de la campaña de promoción y de marketing de 'No ni ná', la marca de ropa de Paz Padilla y su hija Anna.

En el vídeo, en el que se encuentran "casualmente", Paz le pregunta a Kerem, que está en el asiento del conductor de un coche, si sabe dónde va a ir la Nonineta, es decir, la caravana en la que venden la ropa de la marca. "A Vigo", le responde el actor.

Después, los dos hacen un diálogo "improvisado" en el que Paz Padilla le pregunta que de dónde es, Kerem le contesta de Estambul, Paz Padilla no le entiende y le dice en español ante la cautivadora sonrisa de Kerem: "Me suena tu cara". Para terminar, se despiden con un cariñoso "bye".

Chenoa, también en la promoción

Aunque el vídeo de Kerem, subido a stories de Instagram, acabó siendo borrado, Paz Padilla subió una publicación con Chenoa, que se atrevió a bailar junto a Paz Padilla: "Me encanta la generosidad de @chenoa bailando conmigo el baile de @noninazhr", dijo la presentadora.

https://www.instagram.com/p/Cf4OiZBoq94/