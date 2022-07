El sueño de millones de personas ya está aquí. Aunque cuando se bebe lo ideal es hacerlo con moderación, hay días que nos pilla con el pie cambiado o, simplemente, lo de la moderación no va con nosotros y al final caemos en los excesos.

Y aunque el día o la noche de juerga nos haya sentado genial, al día siguiente vienen los lamentos y la resaca hace acto de presencia. Dolor de cabeza, dolor muscular, deshidratación y una sensación de no saber por dónde te pega el aire son síntomas muy comunes después de una fiesta. Y eso por no hablar de los casos más graves, en los que el mareo es tal que hay que montar el campamento en la cama y no moverse de ahí.

Siempre se ha hablado de los trucos de toda la vida para evitar la resaca. Uno de ellos es ir alternando alcohol y cantidades generosas de agua para mantener la hidratación del cuerpo. También que hay que beber antes de dormir, tomar ibuprofeno... Ahora bien, la solución definitiva y soñada ya ha llegado: una píldora que hace que no tengas resaca.

¿Cómo funciona?

Myrkl es el nombre de las pastillas contra la resaca y han sido elaboradas por una farmacéutica sueca. Según se explica en el diario The Times y en la revista Newsweek, hay que tomarse dos píldoras para que hagan el efecto deseado. De hecho, los fabricantes prometen que hasta el 70% del alcohol ingerido se descompondrá tras una hora.

Pero no basta con tomar las dos píldoras y ya está. Uno de los problemas es que hay que prever que se va a beber, así que antes de una boda o una fiesta conviene. Si te lías en el último momento y se te complica te tocará aguantar la resaca. La primera hay que tomarla 12 horas antes de comenzar a beber y, la segunda, una hora antes.

Totalmente veganas

El secreto de las píldoras es la combinación de bacterias, L-cisteína y vitamina B12. Es decir, todo natural. Lo que hace es activar las bacterias Bacillus subtilis y Bacillus coagulans, L-cisteína y B12 en el intestino, antes de que el alcohol llegue al hígado. Descomponen entonces el alcohol en agua y dióxido de carbono, por lo que se reduce la formación de ácido acético.

Es totalmente vegano, pero de momento sí que es algo caro y tiene otro problema, que solo se ha comenzado a comercializar en Reino Unido. Allí, 30 píldoras, para 15 días de jarana, tienen un coste de 30 libras.